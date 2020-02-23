Американський есмінець USS Ross прямує до Чорного моря
|07:55 24.02.2020
Американський есмінець USS Ross проходить через протоку Босфор і прямує акваторії Чорного моря.
Як повідомляє "Європейська правда", відповідну інформацію розповсюдило командування 6-го флоту ВМС США.
"USS Ross 23 лютого розпочав перехід через протоку до Чорного моря для проведення операцій з морської безпеки та підвищення регіональної морської стабільності та військово-морської спроможності союзників та партнерів по НАТО в регіоні", - йдеться у повідомленні в Twitter.
Цей есмінець був у Чорному морі у грудні 2019 року і заходив до порту Одеси.
У 2016 році есмінець USS Ross разом американським десантним кораблем брав участь в міжнародних навчаннях "Сі Бріз".
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