Туреччина, Франція, Німеччина та Росія: Ердоган анонсував саміт щодо Сирії

09:40 24.02.2020   Турция

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган анонсував проведення 5 березня саміту щодо Сирії за участі канцлерки Німеччини Анґели Меркель, президента Франції Еммануеля Макрона та президента Росії Володимира Путіна. 

З ними він хоче обговорити ситуацію в охопленій боями провінції Ідліб, заявив Ердоган у суботу, 22 лютого, в турецькому місті Ізмір, повідомляє DW, передає УНН.

За словами турецького президента, напередодні під час телефонних розмов з Путіним, Меркель та Макроном він висловив свою рішучість щодо врегулювання ситуації в Ідлібі. “Ми знову зустрінемося 5 березня і обговоримо ці проблеми”, — наголосив Ердоган. При цьому місця проведення саміту він не назвав.

Тим часом турецькі військові у суботу обстріляли 21 ціль в Ідлібі у відповідь на загибель свого військовослужбовця, повідомляє турецька інформагенція Anadolu. Згідно із заявою міноборони Туреччини, ударів по об’єктах завдали у відповідь на танковий обстріл турецьких позицій на північному заході Сирії. Один турецький військовослужбовець отримав тяжкі поранення в результаті сирійського обстрілу і помер дорогою до лікарні.

Нагадаємо, з грудня 2019 року війська сирійського президента Башара Асада, якого підтримують Росія та Іран, проводять наступальну операцію в сирійській провінції Ідліб. Це — єдина територія Сирії, що залишалася під контролем ісламістів та збройних загонів сирійської опозиції.

Раніше Анкара застерігала Дамаск від подальшого наступу в Ідлібі. Туреччина, своєю чергою, підтримує загони сирійської опозиції.



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