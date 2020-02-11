На адмінмежі з тимчасово окупованим Кримом та узбережжі Азовського моря тривають заходи з посилення прикордонної безпеки.

Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

"На адміністративній межі з ТОТ України АР Крим та узбережжі Азовського моря проводяться спеціальні заходи із залученням мобільних підрозділів, прикордонної авіації та Морської охорони. Метою заходів є забезпечення дотримання вимог законодавства у рамках компетенції Держприкордонслужби та запобігання правопорушенням", - йдеться у повідомленні.

Вказано, що під час спеціальних заходів на ділянках Херсонського та Бердянського загонів прикордонники здійснювали подворові обходи та проводили роз’яснювальну роботу з місцевим населенням.

"Протягом доби прикордонні наряди оглянули близько двох сотень транспортних засобів, перевірили 23 місця базування маломірних плавзасобів, перевірили стан дотримання режиму в КПВВ. В 12 випадках не допустили вихід в море маломірних плавзасобів поза пунктами базування. Стосовно 16 порушників прикордонного режиму склали протоколи адміністративних правопорушень. Виявили 10 випадків незаконного вилову водних живих ресурсів, браконьєрські знаряддя вилучили", - повідомили у пресслужбі.

Повідомляється, що спеціальні заходи продовжуються.