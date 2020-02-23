Туреччину сколихнув потужний землетрус, багато загиблих / Відео
|09:00 24.02.2020
|Турция
Потужний землетрус, епіцентр якого розташований на території Ірану, завдав значних руйнувань в турецькій провінції Ван. За попередніми даними, загинуло дев'ять осіб, ще 37 - постраждали.
Як пише Апостроф, про це повідомляє турецьке видання Hurriyet.
Землетрус стався в неділю, 23 лютого, в 1:26 ночі за місцевим часом в районі Деребучак (Іран) на глибині 14,76 км. Магнітуда підземних поштовхів становила 5,7 бала.
Тим часом нові підземні поштовхи магнітудою 4,5 сталися в центральній турецькій провінції Конья. Повідомлень про постраждалих не надходило.
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