Потужний землетрус, епіцентр якого розташований на території Ірану, завдав значних руйнувань в турецькій провінції Ван. За попередніми даними, загинуло дев'ять осіб, ще 37 - постраждали.

Як пише Апостроф, про це повідомляє турецьке видання Hurriyet.

Землетрус стався в неділю, 23 лютого, в 1:26 ночі за місцевим часом в районі Деребучак (Іран) на глибині 14,76 км. Магнітуда підземних поштовхів становила 5,7 бала.

Тим часом нові підземні поштовхи магнітудою 4,5 сталися в центральній турецькій провінції Конья. Повідомлень про постраждалих не надходило.