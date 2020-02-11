Службовець підконтрольної Кремлю прокуратури Білогірського району в окупованому Росією Криму намагався вручити застереження «про неприпустимість порушення антиекстремістського законодавства» кримському правозахиснику Абдурешиту Джеппарову.

Про це він розповів у коментарі Крим.Реалії, пише Укрінформ.

За словами Джеппарова, службовець прокуратури заявив, що до відомства надійшла інформація від ФСБ про підготовку акцій з 23 по 26 лютого.

«...Прокуратура привезла мені застереження, в якому написано, що я є учасником-організатором. Застереження на трьох аркушах, на останньому з них потрібно розписатися. Я сказав, що я б, може, і розписався, але я не є ані учасником, ані організатором. Після цього він запропонував мені прийти на бесіду 25 лютого, від якої я теж відмовився», – повідомив Джеппаров.

Зазначається, що кримськотатарський активіст Заїр Смедля також отримав застереження від підконтрольної Росії прокуратури Красногвардійського району «про неприпустимість екстремізму».

Напередодні ветерану кримськотатарського національного руху, сестрі лідера кримських татар Мустафи Джемілєва – Ділярі Сейтвелієвій – підконтрольна Росії прокуратура Бахчисарайського району також вручила аналогічне застереження.

В Україні 26 лютого відзначають «День опору Криму російської окупації». У цей день в 2014 році перед будівлею Верховної Ради АРК пройшов мітинг на підтримку територіальної цілісності України. Тоді мітингувальникам протистояли проросійські активісти, в тому числі, з партії «Русское единство».