В Севастополе в 2019 году смертность была больше, чем в среднем по России
|08:20 24.02.2020
|Севастополь
В оккупированном Севастополе в 2019 году умерло почти 6 тысяч человек – больше, чем родилось.
Уровень смертности в регионе за этот период превышает среднероссийский, но он меньше, чем в на аннексированном полуострове, пишет Новый Севастополь.
«От всех причин умерло за 2019 год 5 815 человек, что на 201 больше, чем в 2018 году (5 614). Коэффициент общей смертности на 1 000 населения за 2019 год был равен 13,1, что на 2,1% больше, чем в 2018 году (12,9 на 1 000 населения). Аналогичный показатель общей смертности в РФ за 12 месяцев 2019 года составил 12,3, в Южном федеральном округе 12,8, в Республике Крым 14,1», – сообщает городской департамент здравоохранения.
При этом показатель младенческой смертности – 3,4 на 1 тысячу родившихся. За год в регионе умерло 15 детей в возрасте до 1 года (13 в 2018 году). Среднероссийский показатель – 4,9 на 1 тысячу родившихся.
Основной причиной смертности населения в Севастополе остаются болезни органов системы кровообращения (3 296 человек, 56,7%). Однако в 2019 году этот показатель в регионе снизился более, чем на 2% в сравнении с 2018 годом – на 26 случаев меньше. Тем не менее, он по-прежнему высок в сравнении со среднероссийскими данными: в РФ – 597,5 на 1 тысячу населения, а в Севастополе – 745.
За 2019 год в оккупированном Севастополе родилось 4 267 детей.
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