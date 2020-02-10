Арбітражний трибунал в Гаазі, створений в рамках Постійного третейського суду відповідно до VII додатку Конвенції ООН з морського права, вказав на необхідність здійснення юридичної експертизи незаконного будівництва Росією Керченського мосту та зупинення суден в Азовському морі.

Як повідомляє прес-служба Міністерства закордонних справ України, сьогодні Арбітражний трибунал, сформований відповідно до Конвенції ООН з морського права ("UNCLOS"), виніс рішення у справі України проти Російської Федерації, повідомляє УНІАН.

"Трибунал відхилив позицію Росії про відсутність юрисдикції у справі України і встановив, що він розгляне важливі аспекти вимог України, в тому числі пов'язані з порушеннями Росією UNCLOS в Керченській протоці та Азовському морі", - йдеться у заяві.

У цьому зв'язку українські дипломати заявили, що починаючи з 2014 року, Росія перешкоджає Україні у використанні природних ресурсів із власних морських районів, включаючи рибні ресурси та величезні запаси нафти та газу. Також Росія нехтувала охороною навколишнього середовища та завдавала шкоди міжнародному судноплавству, в тому числі шляхом незаконного будівництва Керченського мосту, неправомірних зупинок суден, а також захоплення українських бурових установок. "Сьогодні трибунал відхилив спроби Росії уникнути відповідальності за її поведінку в Азовському морі та Керченській протоці. Росія намагалася виключити ці два життєво важливі міжнародні водні шляхи зі сфери регулювання міжнародного морського права", - наголосили в МЗС.

"Трибунал погодився з Україною, що вимога Росії про статус внутрішніх вод не є належним приводом для заперечення юрисдикції, це питання слід вирішувати на стадії розгляду справи по суті. Рішення означає необхідність здійснення юридичної експертизи незаконного будівництва Росією Керченського мосту та зупинок суден в Азовському морі, які завдають шкоди міжнародному судноплавству", - підкреслюється у заяві.

Водночас, як зазначили в МЗС, ухвалюючи рішення про те, що справа України перейде до розгляду по суті, трибунал дійшов висновку, що "немає юрисдикції щодо частини вимог, які стосуються прав України як прибережної держави у водах поблизу Криму, оскільки немає юрисдикції вирішувати питання суверенітету над півостровом".

"Водночас трибунал чітко визначив, що визнання ним наявності спору щодо територіальної приналежності Криму ніяким чином не означає визнання будь-яких змін такого статусу", - стверджують в МЗС.

Також у відомстві висловили переконання, що таким чином рішення трибуналу підтверджує наявний міжнародний консенсус щодо невизнання незаконної анексії Криму Російською Федерацією і не підтримує вимогу Росії щодо суверенітету.

"Сьогоднішнє рішення є прямим запереченням позиції Росії, що її односторонні дії захищені від юридичних оскаржень", - заявили в МЗС.

При цьому сказано, що Україна здійснюватиме підготовку для належного представлення справи по суті перед Арбітражним трибуналом. Після вивчення письмових подань сторін трибунал проведе слухання по суті.

Разом з тим, в МЗС підкреслили, що "сьогоднішня перемога - це ще один успіх для України в притягненні Росії до відповідальності за її порушення міжнародного права".

Також в МЗС уточнили, що відповідно до правил процедури, рішення Арбітражного трибуналу буде оприлюднено після того, як сторони висловлять свої можливі заперечення щодо наявності у тексті рішення конфіденційної інформації, але не пізніше, ніж через 21 день після його ухвалення.



