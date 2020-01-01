Євросоюз і НАТО гостро засудили масштабну кібератаку на Грузію, скоєну в жовтні минулого року. ЄС й надалі допомагатиме Грузії у посиленні її стійкості до кіберзагроз.

Про це йдеться у заяві верховного представника ЄС із зовнішньої та безпекової політики Жозепа Борреля, розміщеній у п'ятницю, 21 лютого, на сайті Європейської Ради, передає Deutsche Welle.

"Ми стурбовані зростанням безвідповідальної та дестабілізуючої поведінки в кіберпросторі й надалі вирішуватимемо проблеми, що виникають у кіберпросторі як всередині ЄС, так і для нашої зовнішньої та безпекової політики", - наголошується у заяві від імені всіх членів Євросоюзу.

Своєю чергою генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг засудив атаку та заявив про "підступну кіберактивність". Він також наголосив на важливості передбачуваного, заснованого на нормах та безпечного кіберпростору.

Напередодні Великобританія, США та Грузія звинуватили Росію у скоєнні масштабної кібератаки в жовтні минулого року. За даними Британського національного центру кібербезпеки, існує висока вірогідність того, що за нею стоїть Головне управління Генерального штабу Росії. У Москві звинувачення відкинули. Як заявили в російському міністерстві закордонних справ, немає жодних доказів, що за атакою стоять "офіційні структури". Кремль своєю чергою заявляє про "пропагандистську кампанію" трьох країн.

Нагадаємо, 28 жовтня 2019 року була скоєна масштабна атака на державні та приватні грузинські сайти, а також портали медіакомпаній, серед яких був сайт президентського офісу та двох приватних телеканалів. Під час атаки на деяких сайтах була розміщена фотографія колишнього грузинського президента Міхеіла Саакашвілі.