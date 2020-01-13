Міноборони цьогоріч закупить близько 3 тисяч ракетних комплексів

20:21 21.02.2020   Украина

У 2020 році Міністерство оборони України планує закупити близько трьох тисяч ракетних комплексів та ракет до них на суму понад 2 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони, передає Укрінформ.

“У порівняні з 2019 роком фінансування ракетної програми цьогоріч було збільшено на 300 млн грн. Зокрема, у 2020 році сплановано завершення розроблення з проведенням державних випробувань комплексів “Нептун” та “Вільха” і забезпечено їх фінансування у повному обсязі. Після прийняття їх на озброєння буде здійснено закупівля серійних зразків. Крім того, планується закупити близько 3000 ракетних комплексів та ракет до них на суму понад 2,4 млрд гривень з урахуванням державних гарантій”, - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, відповідно до доручення Президента України, наразі продовжується виконання програми створення Багатофункціонального ракетного комплексу (БФРК). Концепція цієї програми наразі проходить зовнішнє погодження.

В пресслужбі також нагадали, що 18 лютого 2020 року Радою національної безпеки і оборони України було схвалено державне оборонне замовлення на 2020 рік (ДОЗ), яким в інтересах Міноборони та на підставі потреб, визначених Генштабом ЗСУ, передбачено заходи на загальну суму 21,25 млрд гривень.

Серед визначених у ДОЗ-2020 пріоритетів: Військово-Морські Сили — розроблення і постачання протикорабельного ракетного комплексу “Нептун”, модернізація фрегата “Гетьман Сагайдачний”, катерів типу “Айленд”, постачання вертольотів, бойових броньованих машин, відновлення державної цільової програми “КорветІ; Війська протиповітряної оборони — відновлення зенітних ракетних комплексів, постачання радіолокаційних станцій, розгортання комплексів засобів автоматизованої системи управління авіацією та протиповітряною обороною; тактична авіація — продовження постачання модернізованих літаків типу МіГ-29, Су-27, Су -25; Сухопутні війська — розроблення та постачання нових зразків ракетного і артилерійського озброєння, бронетехніки, автомобільної техніки, вертольотів, безпілотних авіаційних комплексів, станцій радіоелектронної боротьби, снайперського озброєння.



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