Двум сотрудникам разведывательных подразделений ВС РФ, функционирующих в оккупированном Крыму сообщили о подозрении по факту подстрекательства гражданина Украины к государственной измене (ч. 4 ст. 27 ч. 1 ст. 111 УК Украины).

Об этом сообщает Цензор.Нет со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

В рамках досудебного расследования получены данные о возможной вербовке граждан Украины и их склонении к сбору информации, разглашение которой наносит вред интересам национальной безопасности Украинского государства, а также ее передаче оккупационным администрациям РФ.

В Офисе Генпрокурора подчеркивают, что это является очередным доказательством ведения представителями власти и ВС РФ агрессивной войны против Украины, посягательства на ее государственный суверенитет.