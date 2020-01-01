Прокуратура Болгарії назвала імена трьох росіян, підозрюваних в отруєнні зброяра

19:41 21.02.2020   Болгария

Троє росіян, яких у Болгарії прокуратура звинувачує у спробі отруєння зброяра Еміліяна Гебрева, його сина Христо і директора компанії "Виробнича діяльність" Валентина Тахчієва, ніколи не покидали Росію під справжніми іменами і зараз проживають у Москві.

Як повідомляє "Європейська правда", про це болгарська прокуратура у п’ятницю, 21 лютого, проінформувала на своєму сайті.

Прокуратура опублікувала на сайті фото обвинувачених та вперше назвала їхні справжні імена. Це - Сергєй Павлов, Сергєй Федотов і Георгій Горшков.

Слідство встановило, що ці люди ніколи не виїжджали з Росії з документами на свої справжні імена. Вони користувалися підробленими документами, за якими Павлов використав документи людини з ініціалами СВЛ, Федотов - з ініціалами ДВС, Горшков - з ініціалами ЕАГ.

Нині, за даними прокуратури, всі троє обвинувачених живуть в Москві.

Росіян звинувачують у тому, що в період з 28 квітня по 4 травня 2015 року в Софії вони, як співучасники, здійснили спробу навмисного вбивства шляхом отруєння постраждалих з використанням невідомої фосфорорганічної речовини.

Гебрев був госпіталізований після того, як знепритомнів на прийомі, який він влаштовував у Софії. Приблизно в той самий час стали погано його сину і Тахчієву. Усіх трьох госпіталізували з симптомами важкого отруєння.

На питання про те, чому він міг становити інтерес для ГРУ, Гебрев відповідав, що бачить лише два можливих мотиви: по-перше, його компанія здійснювала поставки зброї в Україну, а по-друге, Росія могла претендувати на збройовий завод, що знаходився під контролем його компанії.



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