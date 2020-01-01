У період з 17 до 21 лютого українські десантники спільно з литовськими та польськими військовими бригади імені гетьмана Костянтина Острозького беруть участь в командно-штабному тренуванні «Brave Band».

Про це повідомляє прес-центр Міністерства оборони України, передає Український мілітарний портал.

Військові LITPOLUKRBRIG проводять тренування для відпрацювання спільних дій, а також підвищення взаємосумісності задля подальшого нарощення спроможностей виконувати завдання складом багатонаціональної військової частини.

Тренування зі штабами афілійованих підрозділів було видозмінено та набуло форми тактичного тренування без залучення основних Сил та засобів.

Навчально-тренувальні місця розмістили на польовій базі, що наближає умови тренувань до реальних.

Із представників українських Збройних Сил на командно-штабне навчання прибули військовослужбовці десантно-штурмового батальйону 80-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ.