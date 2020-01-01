Новий посол України почав працювати в Молдові
|19:01 21.02.2020
|Украина
Новопризначений посол України в Молдові Марко Шевченко вручив вірчі грамоти президенту Молдови Ігорю Додону.
Як пише "Європейська правда", про це повідомило посольство України в Молдові на своїй Facebook-сторінці.
Фото посольства України в Молдові
За інформацією посольства, після офіційної церемонії відбувся обмін думками щодо стану та перспектив розвитку українсько-молдовських відносин.
Марко Шевченко наголосив, що Україна налаштована на взаємовигідний діалог з Молдовою з усього спектру двосторонніх питань. Він висловив намір докласти максимум зусиль для виведення українсько-молдовських відносин на якісно новий рівень та наповнення їх конкретними результатами.
Як стверджує посольство, Додон зі свого боку наголосив, що Молдова послідовно підтримує суверенітет і територіальну цілісність України в її міжнародно визнаних кордонах і налаштована на розвиток взаємовигідного співробітництва.
Нагадаємо, що Україна з квітня 2019 року не мала посла в Молдові.
Тодішній президент України Петро Порошенко 25 квітня підписав указ про звільнення Івана Гнатишина з посади посла, на якій він працював з липня 2015 року.
"Це було його рішення, з огляду на особисті обставини і вік", - заявив тоді міністр закордонних справ України Павло Клімкін.
Президент Зеленський призначив нового посла указом від 18 грудня.
Ще на цю тему:
МЗС Румунії вимагав пояснень від українського посла через переклад промови Зеленського
Албанія відкриє посольство в Україні
Зеленський призначив послів у Хорватії та Вірменії
Новий посол Канади почала роботу в Україні / Фото
ЕС официально назвал нового посла в Украине
Канада істотно розширила місію поліцейських інструкторів в Україні
Україна оскаржить повноваження російської делегації в ПАРЄ