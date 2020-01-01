Прикордонники на в’їзді в Румунію зупинили автобус, який перевозив спортивну команду каратистів. Під час перевірки в колесах автобусу виявили 1,5 тис. пачок сигарет, після чого транспортний засіб вилучили .

Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

"Ймовірно, розраховуючи на наявність в автобусі пасажирів – групи з карате, водій не переймався щодо контрабанди, яку він добре заховав в колесах МАНа. Сьогодні близько третьої ночі в пункт пропуску "Порубне" на виїзд до Румунії прибув пасажирський автобус. Під час перевірки документів у прикордонників виникли підозри щодо можливого перевезення цим автобусом заборонених предметів", - йдеться у повідомленні.

Вказано, що сигарети виявили над задніми колесами автобуса. Близько шостої ранку з Чернівців прибув інший автобус для транспортування спортивної команди до місця призначення.

"Наразі виявлені 1,5 тис. пачок сигарет та транспортний засіб, яким перевозили контрабанду – вилучено. Загальна сума оцінки курива та авта оцінено на понад 1 млн грн", - додали у пресслужбі.