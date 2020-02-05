Президент Росії Володимир Путін, говорячи про “розтягування” України і Росії, мав на увазі ряд країн, які послідовно добиваються розбрату між ними.

Про це журналістам заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, передає УНН з посиланням на федеральні ЗМІ РФ.

“Очевидно, що (президент РФ Володимир) Путін мав на увазі коло країн, які послідовно домагаються того, щоб відносини між Росією і Україною підтримувалися в такому нинішньому жалюгідному стані”, — сказав журналістам у п’ятницю представник Кремля. При цьому він зізнався: “Я не хотів би називати країни конкретно”.

Таким чином Пєсков прокоментував слова Путіна в інтерв’ю ТАСС про те, що співпраця Росії і України невигідно ряду країн, так як створює їм глобального конкурента.

Додамо, раніше у Кремлі заявили, що Путін з величезною повагою ставиться до українського народу. “Президент Путін завжди з великою повагою ставився і продовжує ставитися до українського народу”, — зазначив Пєсков, підкресливши, що російський лідер сам неодноразово про це говорив.