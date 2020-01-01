Делегація Конституційного Суду України у складі Голови КСУ Олександра Тупицького, судді КСУ Віктора Кривенка та керівника Секретаріату Суду Віктора Бесчастного 19-20 лютого 2020 року перебувала з робочим візитом у Республіці Молдова.

У рамках візиту глави КС України та Молдови обговорили виконання рішень ЄСПЛ та взаємодію із Венеційською комісією, передає УНН із посиланням на пресслужбу КСУ.

Як повідомили у пресслужбі, основною метою робочої поїздки була участь у міжнародній конференції “Конституційне правосуддя та реакція суспільства: коли рішення конституційних судів суперечать думці більшості суспільства”, організованій з нагоди 25-річчя діяльності Конституційного Суду Республіки Молдова. Учасники конференції обмінялися думками з широкого кола питань діяльності органів конституційної юрисдикції та можливості розширення уже існуючих форматів співпраці.

Під час конференції голова КСУ Олександр Тупицький виступив з тематичною доповіддю. Також у рамках заходу відбулась зустріч Президента Республіки Молдова Ігора Додона з главами делегацій.

Крім того, за даними пресслужби, Олександр Тупицький зустрівся з Головою Конституційного Суду Республіки Молдова Владіміром Цурканом. Співрозмовники обговорили низку актуальних питань, зокрема щодо взаємодії органів конституційної юрисдикції з Венеційською Комісією, вирішення системних проблем, пов’язаних із виконанням рішень Європейського суду з прав людини, а також шляхи вдосконалення механізму захисту прав людини на національному рівні. Сторони висловили підтримку один одному та погодили подальший розвиток добросусідських партнерських відносин.

Водночас, відповідно до програми робочого візиту представники Конституційного Суду провели зустріч із Надзвичайним і Повноважним Послом України в Республіці Молдова Марком Шевченком, у ході якої обговорили стан і перспективи українсько-молдовських відносин, йдеться у повідомленні.

Окрім того, делегати Конституційного Суду України провели низку інших продуктивних зустрічей з очільниками іноземних конституційних судів.