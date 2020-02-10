Туреччина не збирається виводити війська з Ідлібу — Ердоган
|17:41 21.02.2020
|Турция
Туреччина не має наміру виводити свої війська з Ідлібу, оскільки атаки на цивільне населення з боку режиму Асада тривають.
Про це сьогодні в Стамбулі повідомив, спілкуючись із журналістами після традиційної п’ятничної молитви, Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, передає кореспондент Укрінформу.
"Якщо режим продовжуватиме насилля над населенням у Ідлібі, про виведення звідти (військ — ред.) не може йти мови", - сказав Ердоган.
За його словами, в Ідлібі було нейтралізовано 150 бойовиків режиму Асада, а також 14 артустановок, 12 танків, 5 БТР, 2 військові автомобілі. До кордону з Туреччиною перемістилося близько 1 млн біженців, яких буде розселено у 30-35 кілометровому "коридорів безпеки".
Він також повідомив, що лідери ФРН та Франції запропонували провести чотиристоронню зустріч у Стамбулі 5 березня, на якій розглянути деескалацію ситуації в Ідлібі та шляхи її розв’язання.
"Реакція на це з боку російської сторони мені невідома", - уточнив Ердоган.
З приводу ситуації в Ідлібі Ердоган матиме телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним.
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