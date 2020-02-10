Prisoner's Voice: на підтримку заручників Кремля запускають міжнародну акцію

17:21 21.02.2020   Крым

До шостої річниці окупації Криму правозахисники закликають небайдужих долучитися до міжнародної глобальної акції на підтримку заручників Кремля Prisoner`s Voice.

Про це на пресконференції "Сіль України" в Укрінформі повідомила голова правління Центру громадянських свобод Олександра Матвійчук.

"На шосту річницю окупації Криму ми разом із партнерами хочемо закликати всіх приєднатися до нової хвилі міжнародної глобальної акції, яка зараз називається Prisoner`s Voice, тому що, на щастя, людина, ім'ям якої вона називалася раніше, Олег Сенцов, вже на свободі", - зазначила правозахисниця.

Матвійчук розповіла, що в кінці лютого 2014 року Центр громадянських свобод був першою організацією, яка відправила правозахисну мобільну групу в Крим.

"Тоді ми абсолютно не розуміли, що там відбувається. Але ми побачили, що через руки наших моніторів проходять сфабриковані кримінальні і адміністративні справи. Ми зрозуміли,що це кампанія, і їй треба протиставити таку ж потужну правозахисну кампанію. З такої ідеї народилася, розвивалася і врешті перетворилася на міжнародну глобальна акція #SaveOlegSentsov. Це колективна дія людей, які живуть у 35 країнах світу, виходять на синхронні демонстрації з вимогою звільнити політв'язнів, спілкуються зі своїми національними політиками і, як їхні виборці, звертаються з вимогою не забувати про тему Криму, яка, на жаль, поступово сходить з порядку денного", - пояснила вона.

Спільними зусиллями, зазначає Матвійчук, вдалося добитися прийняття цілої низки нормативних документів, резолюцій в ООН, Раді Європи, ОБСЄ, Європейському Союзі, а також зупинення "негативних речей", яким піддавалися бранці Кремля в ув'язненні. Але продовження цієї роботи приносить все нові виклики. Наприклад, як у випадку з кримським татарином Джемілєм Гафаровим, який перебуває в СІЗО попри те, що навіть за репресивним російським законодавством людину з його "букетом" медичних діагнозів заборонено утримувати в місцях несвободи.

Тому наразі у Центрі громадянських свобод закликають членів своєї міжнародної мережі та усіх небайдужих роздрукувати логотип і гасло акції з сайту, сфотографувати його на тлі визначної пам'ятки свого населеного пункту, розмістити фото в інтернеті з хештегом #PrisonersVoicе та обов’язково локалізувати і позначити місце знаходження.

Також просять надіслати світлину на [email protected] Усі отримані фото будуть представлені на квітневій сесії ПАРЄ, щоб нагадати країнам-учасницям Ради Європи про окупацію Криму та спонукати їх внести до моніторингового звіту категоричну вимогу до Росії звільнити усіх незаконно ув’язнених громадян України.

"Це дуже легкий крок. Він символічний. Можна подумати: зробити фотографію, виставити її, вислати нам - що це змінить? Очевидно, що ні одна, ні навіть тисяча фотографій нічого не змінять. Але без наших дій, без нашої відповідальності точно нічого не відбудеться. Люди перебувають в окупації вже шість років. І ми просимо приділити шість хвилин для того, щоб їх підтримати", - підсумувала Матвійчук.



Ще на цю тему:

20:01 21.02.2020
Двум разведчикам ВС РФ сообщено о подозрении за попытку завербовать украинца в оккупированном Крыму, - Офис Генпрокурора
17:01 21.02.2020
Фотовиставка і перформанс: у Києві анонсували заходи до Дня солідарності з Кримом
15:21 21.02.2020
За шість років окупації правозахисники зафіксували понад 300 порушень прав журналістів у Криму
08:40 21.02.2020
США вимагають від РФ допустити спостерігачів ОБСЄ та ООН до окупованого Криму
08:30 21.02.2020
Ситуація у Криму залишається надзвичайно тривожною — Пристайко
08:20 21.02.2020
Робочу групу зі створення стратегії деокупації Криму створять на базі РНБО
07:45 21.02.2020
За час блокади Керченської протоки Росія затримала понад 2200 суден - експерт
21:10 20.02.2020
Окупанти навмисно ізолюють Олега Приходька від зовнішнього світу - омбудсмен
20:45 20.02.2020
В Сербии впервые представили курортно-туристический потенциал Крыма
19:30 20.02.2020
Кримська декларація Помпео залишається незмінною лінією політики США - посольство
19:15 20.02.2020
Якби Росія отримала відсіч у Криму, на Донбасі її б не було — Джемілєв
18:40 20.02.2020
Карательная психиатрия и пытки: Оккупанты продолжают расправу над правозащитником из Ялты / Фото
Новини
Азербайджан Азербайджан
12:41 17.02.2020
Як Алієв і Пашинян в Мюнхені говорили про Нагірний Карабах
10:41 17.02.2020
В Азербайджані розігнали акцію протесту й затримали десятки опозиціонерів
10:45 11.02.2020
Выборы в Азербайджане: ОБСЕ обнаружила множество нарушений
13:40 10.02.2020
Партія президента Азербайджану отримає більшість у парламенті
Всі новини країни
Армения Армения
15:40 20.02.2020
ЮВО: Российская авиация в Армении отработала эвакуацию условно раненых
10:40 18.02.2020
ЮВО: В горах Армении начались занятия по межвидовому взаимодействию между разведчиками двух стран
20:00 13.02.2020
Парламент Сирии признал массовое убийство армян в Турции геноцидом
17:01 13.02.2020
ЮВО: В горах Армении гранатометчики выполнили боевые стрельбы
Всі новини країни
Болгария Болгария
19:41 21.02.2020
Прокуратура Болгарії назвала імена трьох росіян, підозрюваних в отруєнні зброяра
15:41 21.02.2020
Белград дозволила російському літаку, пролетіти над Болгарією
09:50 19.02.2020
Президент Болгарії приїде до Москви святкувати 75-річчя перемоги
13:45 14.02.2020
Болгарія перевірить приватизацію державного майна після 1990 року
Всі новини країни
Греция Греция
13:21 21.02.2020
В Греции вынесли очередной приговор морякам из России. 400 лет тюрьмы грозит еще 12 россиянам
20:45 19.02.2020
Делегація Греції залишила ПА НАТО в знак протесту
15:41 19.02.2020
Великобританію хочуть змусити повернути «вкрадені» давньогрецькі скульптури
16:00 18.02.2020
Афіни паралізував 24-годинний страйк працівників громадського транспорту
Всі новини країни
Грузия Грузия
20:41 21.02.2020
ЄС і НАТО різко засудили масштабну кібератаку на Грузію
10:15 21.02.2020
Британія, США та Грузія звинуватили Росію в потужній кібератаці на Грузію
19:20 20.02.2020
ЮВО: Военнослужащие округа провели двустороннее ротное тактическое учение в Южной Осетии
13:00 20.02.2020
Россия провоцирует напряжение вблизи границ Грузии
Всі новини країни
Молдова Молдова
13:20 20.02.2020
Российский инвестор отказывается от прав на основной аэропорт Молдовы
12:00 20.02.2020
В Приднестровье жалуются, что Молдова отказалась принимать платежи их предприятий
19:21 19.02.2020
Глава МЗС Молдови вибачився за слова про заслуги армії РФ
11:30 19.02.2020
Молдовського олігарха Плахотнюка досі не оголосили в міжнародний розшук - МВС
Всі новини країни
Россия Россия
18:21 21.02.2020
Кремль відмовився називати країни, які за словами Путіна, "розтягують" Росію та Україну
16:21 21.02.2020
Путін звинуватив Європу в розділенні Росії та України
14:41 21.02.2020
Росія назвала брехнею заяву про кібератаку ГРУ проти Грузії
12:41 21.02.2020
Росія розробляє берегову станцію, щоб відстежувати рух кораблів біля окупованого Криму
Всі новини країни
Румыния Румыния
18:41 21.02.2020
У Румунію не пустили автобус із каратистами, в якому перевозили контрабандні сигарети
16:41 14.02.2020
Міністри оборони України та Румунії обговорили напрямки співпраці в контексті безпеки Чорноморського регіону
12:30 14.02.2020
Румунська церква погодилася з наданням томосу ПЦУ - ЗМІ
16:40 13.02.2020
Первые истребители F-16 второй партии прибудут в Румынию в июне
Всі новини країни
Турция Турция
17:41 21.02.2020
Туреччина не збирається виводити війська з Ідлібу — Ердоган
16:41 21.02.2020
Эрдоган, Макрон и Меркель обсудили Сирию и Ливию
13:41 21.02.2020
Туреччина створить постійну базу в Арктиці
11:41 21.02.2020
Туреччина має три плани дій щодо Сирії
Всі новини країни
Украина Украина
20:21 21.02.2020
Міноборони цьогоріч закупить близько 3 тисяч ракетних комплексів
20:01 21.02.2020
Двум разведчикам ВС РФ сообщено о подозрении за попытку завербовать украинца в оккупированном Крыму, - Офис Генпрокурора
19:21 21.02.2020
Литовсько-польсько-українське тренування військових «Brave Band»
19:01 21.02.2020
Новий посол України почав працювати в Молдові
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд