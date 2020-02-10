Представители оккупационной «полиции» Крыма накануне Дня крымского сопротивления российской оккупации вручили предостережение о «недопустимости несанкционированных акций» родной сестре Мустафы Джемилева.

Об этом сообщает «Крымская солидарность», передает ATR.

«19 февраля 2020 года сестре лидера меджлиса крымскотатарского народа Мустафы Джемилева Диляре Сейтвелиевой, проживающей в городе Бахчисарай, было вручено предостережение о «недопустимости несанкционированных акций». Документ был вручен ей лично сотрудником полиции», — говорится в сообщении.

В предостережении указано, что Диляра Сейтвелиева является якобы участником либо организатором неких мероприятий.

«В случае неисполнения федерального законодательства, вы будете привлечены к ответственности в установленном законом порядке по ст.20.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях», — говорится в документе.

Ранее главе ЦИК Курултая крымскотатарского народа Заиру Смедле сотрудники крымской «прокуратуры» вручили предостережение о «недопустимости экстремизма».

Как известно, Верховная Рада Украины официально объявила датой начала временной оккупации Крыма и Севастополя Россией 20 февраля 2014 года. Накануне в МИД Украины заявили, что 6 лет назад Россия, оккупировав Крым, подорвала мир и безопасность на континенте. Киев призвал цивилизованный мир усилить давление на агрессора.

Также отметим, что ежегодно 26 февраля в Украине отмечается День крымского сопротивления российской оккупации.

Военное вторжение России в Крым началось в феврале 2014 года. Вооруженными людьми в камуфляжной форме были захвачены парламент и правительство Крыма, госучреждения, военные базы и аэропорт. 16 марта в Крыму прошел «референдум о присоединении Крыма к России». Его Москва использовала для оправдания аннексии полуострова, принадлежащего Украине.

Отметим, что страны Запада не признают аннексию Крыма и ввели санкции против России в 2014 году.