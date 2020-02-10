Оккупанты вручили Заиру Смедле предостережение о «недопустимости экстремизма»

14:15 21.02.2020   Крым

Главе ЦИК Курултая крымскотатарского народа Заиру Смедле сотрудники крымской «прокуратуры» вручили предостережение о «недопустимости экстремизма».

Об этом Заир Смедля сообщил в своем Facebook, прикрепив к публикации фото данного предостережения, сообщает ATR.

«Все по плану, все, как у всех нормальных людей, предостережение вручили», — прокомментировал глава ЦИК.

Отметим, что данное предостережение выписано «прокуратурой» Красногвардейского района.

«В прокуратуру района поступила информация о том, что в период времени с 23 по 26 февраля 2020 года на территории Республики Крым планируется проведение массовых несанкционированных мероприятий. При проведении указанных мероприятий планируются призывы людей к противоправным действиям по нарушению общественного порядка, провокации на действия экстремистского характера, силовое сопротивление представителям органов власти Республики Крым», — говорится в предостережении оккупантов.

Как известно, Верховная Рада Украины официально объявила датой начала временной оккупации Крыма и Севастополя Россией 20 февраля 2014 года. Накануне в МИД Украины заявили, что 6 лет назад Россия, оккупировав Крым, подорвала мир и безопасность на континенте. Киев призвал цивилизованный мир усилить давление на агрессора.

Также отметим, что ежегодно 26 февраля в Украине отмечается День крымского сопротивления российской оккупации.

Военное вторжение России в Крым началось в феврале 2014 года. Вооруженными людьми в камуфляжной форме были захвачены парламент и правительство Крыма, госучреждения, военные базы и аэропорт. 16 марта в Крыму прошел «референдум о присоединении Крыма к России». Его Москва использовала для оправдания аннексии полуострова, принадлежащего Украине.

Отметим, что страны Запада не признают аннексию Крыма и ввели санкции против России в 2014 году.



Ще на цю тему:

16:10 21.02.2020
Сестре Мустафы Джемилева оккупанты в Крыму вручили предостережение
09:10 21.02.2020
В окупованому Криму суд залишив під арештом фігурантів алуштинської «справи Хізб ут-Тахрір»
20:15 20.02.2020
Мусульманам Крыма почти вдвое урезали квоту на хадж
14:20 20.02.2020
Бахчисарайська «справа Хізб ут-Тахрір»: Адвокат повідомила про чергове порушення з боку суду
18:30 19.02.2020
Двох кримських татар етапували з Таганрога до Башкирії
18:01 19.02.2020
Побиття 17-річного кримського татарина у поліції: підліток дав свідчення
08:30 19.02.2020
Побиття та електрошокер: поліцейські в окупованому Криму знущалися з підлітка
08:01 19.02.2020
Сколько будет освобождено крымских татар, мы не знаем — Ташева
16:20 18.02.2020
"Суд" у справі імама Дервішева хоче викликати сумнівного свідка обвинувачення / Фото
13:20 18.02.2020
У другій бахчисарайській «справі Хізб ут-Тахрір» російська прокуратура почала оприлюднювати експертизи / Фото
19:21 17.02.2020
Правоохоронці відкрили провадження за фактом затримання ФСБ учасника кримськотатарського добробату
18:01 17.02.2020
Стало відоме ім'я кримчанина, арештованого ФСБ за участь у "кримськотатарському батальйоні"
Новини
Азербайджан Азербайджан
12:41 17.02.2020
Як Алієв і Пашинян в Мюнхені говорили про Нагірний Карабах
10:41 17.02.2020
В Азербайджані розігнали акцію протесту й затримали десятки опозиціонерів
10:45 11.02.2020
Выборы в Азербайджане: ОБСЕ обнаружила множество нарушений
13:40 10.02.2020
Партія президента Азербайджану отримає більшість у парламенті
Всі новини країни
Армения Армения
15:40 20.02.2020
ЮВО: Российская авиация в Армении отработала эвакуацию условно раненых
10:40 18.02.2020
ЮВО: В горах Армении начались занятия по межвидовому взаимодействию между разведчиками двух стран
20:00 13.02.2020
Парламент Сирии признал массовое убийство армян в Турции геноцидом
17:01 13.02.2020
ЮВО: В горах Армении гранатометчики выполнили боевые стрельбы
Всі новини країни
Болгария Болгария
19:41 21.02.2020
Прокуратура Болгарії назвала імена трьох росіян, підозрюваних в отруєнні зброяра
15:41 21.02.2020
Белград дозволила російському літаку, пролетіти над Болгарією
09:50 19.02.2020
Президент Болгарії приїде до Москви святкувати 75-річчя перемоги
13:45 14.02.2020
Болгарія перевірить приватизацію державного майна після 1990 року
Всі новини країни
Греция Греция
13:21 21.02.2020
В Греции вынесли очередной приговор морякам из России. 400 лет тюрьмы грозит еще 12 россиянам
20:45 19.02.2020
Делегація Греції залишила ПА НАТО в знак протесту
15:41 19.02.2020
Великобританію хочуть змусити повернути «вкрадені» давньогрецькі скульптури
16:00 18.02.2020
Афіни паралізував 24-годинний страйк працівників громадського транспорту
Всі новини країни
Грузия Грузия
20:41 21.02.2020
ЄС і НАТО різко засудили масштабну кібератаку на Грузію
10:15 21.02.2020
Британія, США та Грузія звинуватили Росію в потужній кібератаці на Грузію
19:20 20.02.2020
ЮВО: Военнослужащие округа провели двустороннее ротное тактическое учение в Южной Осетии
13:00 20.02.2020
Россия провоцирует напряжение вблизи границ Грузии
Всі новини країни
Молдова Молдова
13:20 20.02.2020
Российский инвестор отказывается от прав на основной аэропорт Молдовы
12:00 20.02.2020
В Приднестровье жалуются, что Молдова отказалась принимать платежи их предприятий
19:21 19.02.2020
Глава МЗС Молдови вибачився за слова про заслуги армії РФ
11:30 19.02.2020
Молдовського олігарха Плахотнюка досі не оголосили в міжнародний розшук - МВС
Всі новини країни
Россия Россия
18:21 21.02.2020
Кремль відмовився називати країни, які за словами Путіна, "розтягують" Росію та Україну
16:21 21.02.2020
Путін звинуватив Європу в розділенні Росії та України
14:41 21.02.2020
Росія назвала брехнею заяву про кібератаку ГРУ проти Грузії
12:41 21.02.2020
Росія розробляє берегову станцію, щоб відстежувати рух кораблів біля окупованого Криму
Всі новини країни
Румыния Румыния
18:41 21.02.2020
У Румунію не пустили автобус із каратистами, в якому перевозили контрабандні сигарети
16:41 14.02.2020
Міністри оборони України та Румунії обговорили напрямки співпраці в контексті безпеки Чорноморського регіону
12:30 14.02.2020
Румунська церква погодилася з наданням томосу ПЦУ - ЗМІ
16:40 13.02.2020
Первые истребители F-16 второй партии прибудут в Румынию в июне
Всі новини країни
Турция Турция
17:41 21.02.2020
Туреччина не збирається виводити війська з Ідлібу — Ердоган
16:41 21.02.2020
Эрдоган, Макрон и Меркель обсудили Сирию и Ливию
13:41 21.02.2020
Туреччина створить постійну базу в Арктиці
11:41 21.02.2020
Туреччина має три плани дій щодо Сирії
Всі новини країни
Украина Украина
20:21 21.02.2020
Міноборони цьогоріч закупить близько 3 тисяч ракетних комплексів
20:01 21.02.2020
Двум разведчикам ВС РФ сообщено о подозрении за попытку завербовать украинца в оккупированном Крыму, - Офис Генпрокурора
19:21 21.02.2020
Литовсько-польсько-українське тренування військових «Brave Band»
19:01 21.02.2020
Новий посол України почав працювати в Молдові
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд