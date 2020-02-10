Оккупанты вручили Заиру Смедле предостережение о «недопустимости экстремизма»
|14:15 21.02.2020
|Крым
Главе ЦИК Курултая крымскотатарского народа Заиру Смедле сотрудники крымской «прокуратуры» вручили предостережение о «недопустимости экстремизма».
Об этом Заир Смедля сообщил в своем Facebook, прикрепив к публикации фото данного предостережения, сообщает ATR.
«Все по плану, все, как у всех нормальных людей, предостережение вручили», — прокомментировал глава ЦИК.
Отметим, что данное предостережение выписано «прокуратурой» Красногвардейского района.
«В прокуратуру района поступила информация о том, что в период времени с 23 по 26 февраля 2020 года на территории Республики Крым планируется проведение массовых несанкционированных мероприятий. При проведении указанных мероприятий планируются призывы людей к противоправным действиям по нарушению общественного порядка, провокации на действия экстремистского характера, силовое сопротивление представителям органов власти Республики Крым», — говорится в предостережении оккупантов.
Как известно, Верховная Рада Украины официально объявила датой начала временной оккупации Крыма и Севастополя Россией 20 февраля 2014 года. Накануне в МИД Украины заявили, что 6 лет назад Россия, оккупировав Крым, подорвала мир и безопасность на континенте. Киев призвал цивилизованный мир усилить давление на агрессора.
Также отметим, что ежегодно 26 февраля в Украине отмечается День крымского сопротивления российской оккупации.
Военное вторжение России в Крым началось в феврале 2014 года. Вооруженными людьми в камуфляжной форме были захвачены парламент и правительство Крыма, госучреждения, военные базы и аэропорт. 16 марта в Крыму прошел «референдум о присоединении Крыма к России». Его Москва использовала для оправдания аннексии полуострова, принадлежащего Украине.
Отметим, что страны Запада не признают аннексию Крыма и ввели санкции против России в 2014 году.
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