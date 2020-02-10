Эрдоган, Макрон и Меркель обсудили Сирию и Ливию

16:41 21.02.2020   Турция

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел в пятницу трехсторонний телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель.

В пресс-службе турецкого лидера сообщили, что Эрдоган заявил собеседникам о необходимости прекращения атак режима Башара Асада и его сторонников в Идлибской зоне деэскалации, передает Анадолу.

По словам главы государства, для предотвращения гуманитарного кризиса в Сирии неизбежны сильная поддержка посредством конкретных шагов.

Президент Турции также выступил за проведение последовательной политики в направлении мира, стабильности и процветания в Ливии.

Эрдоган выразил соболезнования в связи с многочисленными жертвами в ходе теракта в Германии и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Глава турецкого государства решительно осудил любые формы ксенофобии, дискриминации и антиисламизма.



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