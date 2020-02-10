Эрдоган, Макрон и Меркель обсудили Сирию и Ливию
|16:41 21.02.2020
|Турция
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел в пятницу трехсторонний телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель.
В пресс-службе турецкого лидера сообщили, что Эрдоган заявил собеседникам о необходимости прекращения атак режима Башара Асада и его сторонников в Идлибской зоне деэскалации, передает Анадолу.
По словам главы государства, для предотвращения гуманитарного кризиса в Сирии неизбежны сильная поддержка посредством конкретных шагов.
Президент Турции также выступил за проведение последовательной политики в направлении мира, стабильности и процветания в Ливии.
Эрдоган выразил соболезнования в связи с многочисленными жертвами в ходе теракта в Германии и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.
Глава турецкого государства решительно осудил любые формы ксенофобии, дискриминации и антиисламизма.
Ще на цю тему:
Туреччина не збирається виводити війська з Ідлібу — Ердоган
Туреччина має три плани дій щодо Сирії
Сирія: війська Туреччини і Росії вступили в бої, загинули двоє турецьких військових
Турецька армія почала операцію в Ідлібі
Ердоган пригрозив новою військовою операцією в Сирії
Турція нарощує військове озброєння в Ідлібі / Відео
Анкара призвала НАТО и ЕС содействовать прекращению ударов по Идлибу
Ердоган повідомив, що Сирія заплатить "дуже високу ціну" за напад на турецьких солдатів
Туреччина заявляє, що у відповідь Асаду обстріляла 115 цілей, знищивши 100 військових
Туреччина за добу перекинула до Сирії понад 400 одиниць техніки