Президент Російської Федерації Володимир Путін вважає, що поділ Росії та України вигідний тим, хто боїться, що вони об'єднаються і стануть глобальним конкурентом в Європі і світі.

Про це він заявив в інтерв'ю ТАСС, передає ZIK.

"Тому що будь-яке об'єднання Росії і України, їх можливостей і конкурентних переваг — це створення конкурентів, глобального конкурента. В Європі і в світі. Ніхто цього не хоче. Тому будуть робити все, щоб нас розтягувати", - сказав глава російської держави.

Володимир Путін стверджує, що історично в Росії і України було багато спільного і навіть "батьки засновники" українського націоналізму у своїх працях XIX століття писали, що Києву потрібні добрі відносини з Москвою.

"Нинішні націоналісти забули про це, бо головне для них — не турбота про свій народ. В результаті розриву відносин Україна втратила ракето-, судно-, авіа - та двигунобудування, фактично мова йде про деіндустріалізації країни. Ну який же тут інтерес?", - сказав він.

Крім того, Путін нагадав про вимогу Світового банку припинити перехресне субсидування та вирубку лісу в Карпатах.

"Скоро всі лисі Карпати будуть. Навіщо це робити, коли ми, об'єднуючи зусилля, багаторазово підвищуємо свої конкурентні переваги", — підкреслив президент РФ.

На його думку, те що відбувається можна пояснити тим, що колишня влада України переслідувала особисті інтереси, які полягали не в тому, щоб заробити більше грошей для громадян, а в прагненні зберегти що награбовано.

Раніше повідомлялося, що президент Російської Федерації Володимир Путін закликав поважати національну самосвідомість українців, проте не забувати про спільні корені.