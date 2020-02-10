Путін підвищив у званні зрадника, екс-командуючого ВМС України Березовського

16:01 21.02.2020   Крым

Колишній командувач військово-морськими силами України Денис Березовський, який перейшов під час окупації Криму на бік ворога і займає нині посаду командувача Тихоокеанським флотом отримав від загарбників звання віце-адмірала.

Про це повідомляє «Інтерфакс-Росія», передає InfoResist.

Відзначається, що Березовський був підвищений у званні указом Володимира Путіна одночасно з рядом інших воєначальників країни-агресора.

Денис Березовський народився в 1974 році в Харкові.

1 березня 2014 року був призначений указом в. о. президента України Олександром Турчиновим командувачем українських ВМС. Проте вже на наступний день, перебуваючи в Криму, офіцер відмовився виконувати накази керівництва України, в тому числі міністра оборони Ігоря Тенюха. Навпаки, Березовський всупереч закону наказав підлеглим йому підрозділам здати на склади зброю, військову техніку – повернути до місця дислокації. 2 березня Турчинов звільнив його з посади, а Генеральна прокуратура порушила проти кримінальну справу за статтею про державну зраду, оголошено в розшук. Є дозвіл на його арешт.

Відомо, що 3 березня Березовський особисто брав участь в штурмі штабу командування в Севастополі і вимагав від українських офіцерів присягнути на вірність кримського народу”.

21 квітня Березовський був призначений окупантами на посаду заступника командувача ЧФ РФ.

З 2015 року навчався у Військовій академії Генштабу РФ.

З листопада 2018 року — заступник командувача Тихоокеанським флотом ВМФ Росії.



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