Путін підвищив у званні зрадника, екс-командуючого ВМС України Березовського
|16:01 21.02.2020
|Крым
Колишній командувач військово-морськими силами України Денис Березовський, який перейшов під час окупації Криму на бік ворога і займає нині посаду командувача Тихоокеанським флотом отримав від загарбників звання віце-адмірала.
Про це повідомляє «Інтерфакс-Росія», передає InfoResist.
Відзначається, що Березовський був підвищений у званні указом Володимира Путіна одночасно з рядом інших воєначальників країни-агресора.
Денис Березовський народився в 1974 році в Харкові.
1 березня 2014 року був призначений указом в. о. президента України Олександром Турчиновим командувачем українських ВМС. Проте вже на наступний день, перебуваючи в Криму, офіцер відмовився виконувати накази керівництва України, в тому числі міністра оборони Ігоря Тенюха. Навпаки, Березовський всупереч закону наказав підлеглим йому підрозділам здати на склади зброю, військову техніку – повернути до місця дислокації. 2 березня Турчинов звільнив його з посади, а Генеральна прокуратура порушила проти кримінальну справу за статтею про державну зраду, оголошено в розшук. Є дозвіл на його арешт.
Відомо, що 3 березня Березовський особисто брав участь в штурмі штабу командування в Севастополі і вимагав від українських офіцерів присягнути на вірність кримського народу”.
21 квітня Березовський був призначений окупантами на посаду заступника командувача ЧФ РФ.
З 2015 року навчався у Військовій академії Генштабу РФ.
З листопада 2018 року — заступник командувача Тихоокеанським флотом ВМФ Росії.
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