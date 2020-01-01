Белград дозволила російському літаку, пролетіти над Болгарією
|15:41 21.02.2020
|Болгария
Болгарія дозволила російському літаку, що перевозить російські зенітно-ракетні комплекси "Панцир-С1" до Сербії, пролетіти над Болгарією.
Рішення було ухвалено після дозволу міністерства оборони відповідно до чинного законодавства, повідомляє Балканський оглядач.
Про підписання угоди між Белградом і Москвою щодо постачання комплексів "Панцир" стало відомо в кінці жовтня минулого року, після проведення на території Сербії другого етапу навчань ППО Росії і Сербії "Слов'янський щит".
Перший з шести закуплених Сербією ЗРПК "Панцир-С1" прибуде в Белград уже в кінці цього тижня. Домовленість про це була досягнута під час візиту до сербської столиці міністра оборони Росії Сергія Шойгу кілька днів тому. Як повідомили в Міноборони Сербії, сербські військові пройшли навчання і повністю готові до роботи з новою російською технікою.
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