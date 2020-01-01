Перший Клуб старшин ВМС сучасної України відкрито в Одесі
|15:01 21.02.2020
|Украина
21 лютого 2019 року в Одесі відкритий перший у новітній історії Клуб старшин Військово-морської бази «Південь» і Морського командування Військово-Морських Силах Збройних Сил України.
Як повідомляє пресслужба ВМС, Клуб старшин створено відповідно до положень Стратегії розвитку ВМС ЗС України до 2035 року, спираючись на досвід клубів сержантів і старшин органів управління і військових частин військово-морських сил країн – членів НАТО, передає Інформаційне агентство Міністерства оборони України.
Основна мета Клубу старшин – сприяння у формуванні професійно підготовленого старшинського складу.
«На першому засіданні командувач Військово-Морських Сил ЗСУ адмірал Ігор Воронченко затвердив Статут Клубу старшин», – повідомляє пресслужба ВМС.
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