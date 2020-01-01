Росія назвала брехнею заяву про кібератаку ГРУ проти Грузії
|14:41 21.02.2020
|Россия
Заява МЗС Канади про те, що Росія здійснила кібератаку з метою підриву національної безпеки Грузії, є "русофобською брехнею", заявило посольство Росії в Канаді.
Про це повідомляє "Європейська правда".
"Ще один фрагмент русофобської брехні та фейків, розповсюджуваних Оттавою у співпраці з Тбілісі та Вашингтоном", - заявляє посольство на сторінці у Twitter.
Така політика Канади призводить до деградації вже ослаблених відносини з Москвою, кажуть російські дипломати.
Тбілісі напередодні звинуватив Росію у скоєнні масштабної кібератаки на грузинські державні та приватні сайти.
Сполучені Штати, Велика Британія, Канада та країни Євросоюзу підтримали Грузію і засудили дії Москви.
Ще на цю тему:
13:00 20.02.2020
Россия провоцирует напряжение вблизи границ Грузии
Россия провоцирует напряжение вблизи границ Грузии
08:35 27.09.2019
Глави МЗС Грузії та РФ провели переговори вперше з 2008 року
Глави МЗС Грузії та РФ провели переговори вперше з 2008 року
13:20 29.08.2019
Президент Грузии назвала условия возобновления диалога с Россией
Президент Грузии назвала условия возобновления диалога с Россией
14:41 28.08.2019
Президент Грузии назвала условия возвращения к диалогу с Москвой
Президент Грузии назвала условия возвращения к диалогу с Москвой
16:53 18.07.2019
Россия остается главной экономической и политической угрозой для Грузии - опрос IRI
Россия остается главной экономической и политической угрозой для Грузии - опрос IRI
08:51 10.07.2019
Президент Грузии призвала Россию не идти на эскалацию конфликта
Президент Грузии призвала Россию не идти на эскалацию конфликта
18:56 09.07.2019
Путин отказался вводить санкции против Грузии
Путин отказался вводить санкции против Грузии
18:41 02.05.2019
Грузія вимагає розгляду у Раді Європи справи депортованих Росією
Грузія вимагає розгляду у Раді Європи справи депортованих Росією
13:41 13.03.2019
Грузия завершила переговоры с "Газпромом" по транзиту газа в Армению
Грузия завершила переговоры с "Газпромом" по транзиту газа в Армению