20 февраля беспилотный разведывательный аппарат RQ-4A Global Hawk провел разведывательную миссию вдоль побережья оккупированного Крымского полуострова.

Об этом сообщается на ресурсе PkaneRadar, передает Флот2017.

Стратегический разведывательный беспилотник RQ-4A Global Hawk ВВС США с бортовым номером 04-2021 и позывным FORTE10 после взлета с авиабазы Сигонелла (Италия) провел разведку на Востоке Украины и побережья оккупированного Крымского полуострова.

Американский разведчик на высоте примерно 16 км на скорости 661км/ч выполнял задачи по отслеживанию объектов ЧФ РФ и передачи развединформации командованию в режиме реального времени.

Отметим, RQ-4A Global Hawk имеет взлетную массу 15 тонн и размах крыла около 40 метров, может проводить патрулирование в течение 30 часов на высоте до 18 тыс. м.

Согласно открытым источникам, на борту RQ-4B Global Hawk находится камера высокого разрешения, инфракрасный сенсор и радар для отслеживания подвижных объектов.

Беспилотник предназначен для ведения стратегической воздушной разведки на глубину более 200 км на территории противника. Global Hawk производит осмотр больших территорий, осуществляет разведку точечных целей с высоким разрешением и передает развединформацию командованию в реальном режиме времени через спутниковый канал связи.