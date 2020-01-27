Авиакомпания Nordwind летом запустит прямые рейсы в оккупированный Крым из 24 городов
|14:01 21.02.2020
|Крым
Авиакомпания Nordwind с начала июня откроет прямые рейсы в оккупированный Крым из 24 городов.
Об этом сообщает пресс-служба аэропорта "Симферополь", передает Обьектив.
Рейсы будут осуществляться под брендами Nordwind и Pegas, билеты уже в продаже.
С начала июня перелеты в аэропорт аннексированный Симферополь будут выполняться четыре раза в неделю из Казани и Красноярска, трижды в неделю – из Нижнекамска, Воронежа, Екатеринбурга, Перми, Белгорода и Уфы. Из Омска, Челябинска, Самары, Кирова, Волгограда, Оренбурга и Ульяновска полеты будут осуществляться дважды в неделю.
Еженедельные рейсы с наступлением лета начнутся из Саратова и Чебоксар, Тюмени, Магнитогорска, Барнаула, Нижневартовска, Сыктывкара, Новокузнецка и Томска.
Прямые рейсы из всех перечисленных городов продлятся до конца сентября.
Полеты будут осуществляться на самолетах Boeing 737, Airbus А321 и Embraer 190.
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