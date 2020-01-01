Туреччина створить постійну базу в Арктиці

13:41 21.02.2020   Турция

Туреччина незабаром створить постійну базу в Арктиці, що працюватиме спільно з наявною там від Великої Британії.

Про це заявив президент Туреччини Ердоган, написав на своєму каналі в Twitter директор Nordic Research & Monitoring Network Абдулла Боскурт, повідомляє Український мілітарний портал.

За словами Ердогана “турецький прапор майорітиме там весь час”. Щодо розташування бази уточнень не було надано.

Ймовірно йде мова про нову військову базу на півночі Норвегії, куди минулого року Велика Британія направила 800 своїх військовослужбовців.

Створення такого гарнізону стало необхідним через відкриття Росією в Арктиці баз радянських часів і нарощування активності своїх підводних човнів в арктичних водах.

Британський міністр оборони Гевін Вільямсон в інтерв’ю газеті The Sunday Telegraph у 2018 році сказав, що активність Росії в регіоні вже дорівнює діяльності у часи Холодної війни.

У зв’язку з цим Британія має намір продемонструвати свою присутність в цьому регіоні і “захистити свої інтереси”, заявив Вільямсон.

Тоді є було заявлено, що на новій військовій базі будуть також розміщені військовослужбовці Норвегії, США та Нідерландів. За два роки до операції долучиться і Туреччина.

У рамках протидії збільшенню загроз з боку Росії на саміті НАТО, що відбувся у Варшаві в 2016 році, було прийнято рішення розмістити у країнах Балтії 4 багатонаціональні групи країн Альянсу.

В квітні 2017 року вони були сформовані у:

Тапа в Естонії
Адажі у Латвії
Рукла у Литві

Ожиш у Польші

Війська там перебувають на ротаційній основі під головуванням однієї з країн Північноатантичного Альянсу.



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