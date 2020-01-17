Суд в Греции вынес приговор еще двум российским морякам, обвиненным в незаконной перевозке мигрантов. Задержанные в ноябре прошлого года Александр Илларионов и Андрей Журавлев получили 395 лет тюремного заключения на двоих. Суд признал их виновными в организации незаконной миграции.

Как сообщал «Новый День», в конце января греческий суд вынес аналогичный приговор двум россиянам Платону Давыдову и Антону Каррамову. Моряков приговорили к 395 годам лишения свободы и штрафу в 6 млн евро. Они были задержаны в Каламате в июне 2019 года по подозрению в перевозке нелегальных мигрантов в Грецию. Сейчас их семьи собирают деньги на адвокатов, чтобы освободить моряков или смягчить наказание.

По мнению вице-президента российского подразделения международного Комитета защиты прав человека Ивана Мельникова, россияне стали жертвами «черных работодателей». Сами осужденные рассказали, что через интернет устроились матросами на туристические яхты в Турции. Работодатели уверяли, что им нужно будет перевозить туристов из Турции в Грецию и Италию либо перегонять пустые суда. За это россиянам обещали несколько тысяч долларов в месяц. Билеты, проживание, питание, обучение оплачивала принимающая сторона. Однако по факту получилось, что на борт сажали не отдыхающих, а нелегалов. Моряки в ответ на свои протесты слышали угрозы от работодателей: им обещали различные неприятные последствия, если они не отработают обучение и дорогу.

Как отметил Мельников, россияне «не могли иметь информацию» о настоящих целях перевозок и о том, кем являются «некоторые пассажиры» яхт. В преступной схеме отечественных моряков по сути использовали в качестве расходных материалов, сказал правозащитник. При этом он подчеркнул, что некоторые арестованные моряки отправились работать за границу, чтобы помочь родным, которые оказались в тяжелой финансовой ситуации. Другие поехали за рубеж, чтобы погасить кредиты и оплатить учебу детей или взять в ипотеку жилье.

В настоящий момент решения суда ожидают еще 12 российских моряков, задержанных в ноябре 2019 года. Власти Греции предъявили им обвинение в совершении преступлений в сфере организации незаконной миграции.

Ранее посольство РФ в Греции сообщило об участившихся случаях задержания в Греции российских моряков по обвинению в перевозке нелегальных мигрантов. В настоящее время число задержанных россиян в Греции по этому основанию достигает 24 человек. Дипломаты заявили, что греческие законы в этой области является очень жесткими. Так, за первого мигранта перевозчикам дают 15 лет тюрьмы, а за каждого последующего – 7,5 года заключения. При этом в посольстве РФ отметили, что возможности дипмиссии и консульств в подобных ситуациях «весьма ограничены». Дипломаты призвали россиян «быть предельно осторожными в поиске работы за рубежом».

Родственники арестованных российских моряков, тем временем, выкладывают в Сети обращения с просьбой о помощи. В частности, в декабре прошлого года обращение к главе МИД Сергею Лаврову записала мать одного из арестованных в Греции моряков Константина Семенова Надежда Семенова из Удмуртии. Женщина попросила главу МИД РФ «оказать необходимое содействие» при рассмотрении дела задержанных россиян. «Прошу… принять во внимание, что мой сын и другие ребята были введены в заблуждение своими работодателями об истинных целях морских перевозок, и принять все возможные меры по смягчению участи матросов, пострадавших за чужие корыстные интересы», – обратилась пенсионерка к Лаврову.

