В оккупированном Крыму перестал работать BlaBlaCar – популярный сервис, благодаря которому можно добраться в пункт назначения на попутной машине. При попытке указать крымский город в качестве пункта отправки или назначения появляется сообщение «К сожалению, сервис недоступен в этом регионе».

В пресс-службе BlaBlaCar в ответ на запрос ForPost сообщили, что дело предсказуемо в санкциях.

«Сервис BlaBlaCar не работает на территории Крыма в соответствии с ограничительными мерами Европейского Союза», – говорится в сообщении.

При этом ранее сервис работал. В пресс-службе не сообщили – с какого времени и почему внезапно изменилась политика компании.

BlaBlaCar и не только

BlaBlaCar – крупнейший в мире международный онлайн-сервис поиска автомобильных попутчиков. Сервис BlaBlaCar принадлежит компании Comuto, штаб-квартира находится в Париже.

Это далеко не единственный сервис, переставший работать на территории оккупированного Крыма из-за западных санкций. Например, американские IT-компании начали отключать свои сервисы на полуострове 19 декабря 2014 года, когда Барак Обама подписал указ, запрещающий экспорт продуктов, технологий и товаров из США в аннексированный Крым.

Блокирует крымских программистов и GitHub – крупнейший веб-сервис для хостинга IT-проектов и их совместной разработки. Таким образом, крымчанам стали недоступны крупные хранилища данных (репозитории) с кодовыми базами.

Работают далеко не все сервисы Google и Apple. Для оккупированного Крыма недоступны сайты на серверах Гугла App Engine. Из-за этого программистам недоступен основной сайт с документацией по разработке приложений для android – developers.android.com. Был также заблокирован корпоративный чат Slack, который разработчики используют для общения.

На рядовом крымчанине, не имеющем отношения к IT-индустрии, это может напрямую не сказываться. Однако отсутствие ряда других сервисов, не работающих на полуострове из-за санкций, вполне ощутимо доставляет неудобство.

Например, это отсутствие масштабных агрегаторов такси и нормальной конкуренции. В 2016-м году поработать в оккупированном Крыму попыталось «Яндекс.Такси», однако быстро свернуло свою деятельность. Многие связывали уход компании с санкциями, хотя «Яндексе» эту версию отрицали.

С ограничениями работает сервис поиска отелей и мест размещения Booking – забронировать жилье можно только в том случае, если поставить галочку в пункте «Я путешествую по работе», однако многие этого не знают и не могут воспользоваться сервисом.

То же касается торговых сетей – даже российские ритейлеры отказываются работать в оккупированном Крыму из-за иностранных бенефициаров.