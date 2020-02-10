Росія розробляє берегову станцію, щоб відстежувати рух кораблів біля окупованого Криму

12:41 21.02.2020   Россия

Російський концерт «РТІ» розробляє мобільну берегову радіолокаційну станцію «Лагуна-М».

 Таким чином, росіяни хочуть відстежувати рух кораблів і кажуть, що переносна станція дозволить їм це робити «у межах 200-мильної виключної економічної зони», повідомляє  УНІАН.

У Росії стверджують, що «Лагуна-М» зможе відстежувати судна і кораблі в секторі 120 градусів, визначаючи координати та параметри ходу «з достатньо високою точністю». Апарат зможе виявляти судна за лінією горизонту.

За інформацією Mil.Press FlotProm, апарат будуть використовувати «у південних регіонах Росії».

 


 



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