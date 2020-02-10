Стало відомо місцезнаходження мінного тральщика ВМС України "Черкаси", екіпаж якого навесні 2014 року найдовше опирався російській окупації та спробам захоплення судна.

Про це повідомляє УНІАН.

За даними журналістів, зараз корабель пришвартувався в севастопольській бухті Стрілецька. Поруч з ним стоять ще три захоплених Росією українських кораблі: тральщик аналогічного проекту - "Чернігів" і корвети "Луцьк" і "Тернопіль".

Колишній командир "Черкас" Юрій Федаш упізнав на знімках свій корабель і зазначив, що в цілому, захоплений плавсклад "знаходиться в занедбаному стані".

"Кола познімали, видно, що з того часу не фарбували. П'ять років він не фарбувався. Он, зірочка є, ніхто не зафарбував зірку, а герб Черкас зафарбували", - зазначив він.

Як повідомлялося раніше, після окупації Криму в 2014 році Росія почала передавати Україні захоплену техніку, однак після вторгнення на Донбас цей процес було припинено. За словами тодішнього заступника міністра оборони РФ Анатолія Антонова, оборонне відомство РФ призупинило передачу Україні озброєння і військової техніки з Криму.

На той момент були передані 389 одиниць бронетехніки, у тому числі вісім вертольотів і три бойових кораблі.

5 липня 2014 року в МЗС РФ заявили, що РФ припинила передачу Україні озброєнь і техніки з Криму "до повного припинення українськими силовиками бойових дій".

Нині у Криму залишилися 17 кораблів, катерів і суден, у тому числі 11 бойових кораблів, серед яких великий десантний корабель "Костянтин Ольшанський", корабель управління "Славутич", протичовнові корвети "Тернопіль" та "Луцьк", морські тральщики "Черкаси" і "Чернігів", великий підводний човен "Запоріжжя", рятувальний буксир "Кременець" та інші.



