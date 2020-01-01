Організувати місцеві вибори на території півострова наразі неможливо, визнає нардеп

12:01 21.02.2020   Крым

Місцеві вибори для мешканців окупованого Криму можна провести, організувавши пункти для голосування на адміністративній межі з півостровом.

Такий варіант запропонувала нардеп від "Слуги народу" Олена Мошенець, повідомляє  УНІАН.

"Мабуть, найбільш прийнятною ситуацією я би бачила створення спеціальних точок, де можна взяти участь у виборах десь ближче до кордону Криму. Або створення певних умов, щоб бачити, розуміти, які люди хотіли б проголосувати або розуміли, як вони бачать цю ситуацію надалі, мали можливість це зробити", - зазначила вона. За її словами, після цього може виникнути питання: "що з цим далі робити".

"Оскільки, що б ми там не робили, але ж ми розуміємо, що імплементувати умовно кажучи ту місцеву владу, яку ми отак теоретизовано можемо брати, потім на практиці буде складно, поки що, мабуть, неможливо", - зазначає депутат.

При цьому вона зазначила, що не можна залишити кримчан без місцевих виборів, однак визнала, що провести їх на півострові наразі неможливо. 



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