Туреччина має три плани дій щодо Сирії
|11:41 21.02.2020
|Турция
Туреччина розробила три плани дій у Сирії, які будуть реалізовані за необхідності, та наполягає на дотриманні силами Башара Асада режиму припинення вогню.
Про це заявив міністр оборони Туреччини Хулусі Акар в студії телеканала CNN Türk, передає Укрінформ.
«Ми створили свої необхідні плани. Ми розробили плани A, B, C. У потрібний момент та у потрібному місці ми їх використаємо», - сказав міністр.
Він також наголосив на тому, що Туреччина залишається відданою Сочинському меморандуму та прагне, щоб так само чинили інші сторони цього документа.
«Ми вимагаємо дотримуватися Сочинського меморандуму про взаєморозуміння», - сказав Акар.
За його словами, головною метою Туреччини з огляду на загострення ситуації в провінції Ідліб є дотримання силами Асада режиму припинення вогню.
«Ми не маємо ні мети, ні наміру протистояти Росії. Цього немає. Ми доклали всіх зусиль, щоб цього не сталося, і продовжимо докладати… Наша головна мета, щоб режим Асада дотримувався перемир’я», - зауважив Акара.
Як повідомлялося, увечері 20 лютого міністр оборони Туреччини мав телефонну розмову з міністром оборони РФ. В офіційному повідомленні вказано, що особлива увага була приділена ситуації в сирійському Ідлібі та Лівії.
Напередодні деякі джерела повідомляли, що турецька армія розпочала військову операцію в сирійській провінції Ідліб. Анкара офіційно цю інформацію не підтвердила.
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