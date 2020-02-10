Состав Черноморского флота РФ пополнился морским буксиром «Сергей Балк».

Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения ЧФ России, передает Крым Информ.

Ранее сообщалось, что в 2020 году Черноморский флот РФ получит 16 новых кораблей и судов обеспечения. В прошлом году в состав флота вошли девять кораблей и судов.

Морской буксир «Сергей Балк» является головным судном проекта 23470.

Буксир предназначен для выполнения морских буксировок судов, плавучих объектов и сооружений во льдах и на чистой воде, проводки кораблей и судов в акватории морских портов и осуществления эскортных операций море.

Благодаря наличию на борту специализированного оборудования может выполнять операции по тушению различных видов возгораний на надводных объектах.