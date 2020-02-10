Морской буксир «Сергей Балк» принят в состав Черноморского флота РФ
|11:21 21.02.2020
|Крым
Состав Черноморского флота РФ пополнился морским буксиром «Сергей Балк».
Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения ЧФ России, передает Крым Информ.
Ранее сообщалось, что в 2020 году Черноморский флот РФ получит 16 новых кораблей и судов обеспечения. В прошлом году в состав флота вошли девять кораблей и судов.
Морской буксир «Сергей Балк» является головным судном проекта 23470.
Буксир предназначен для выполнения морских буксировок судов, плавучих объектов и сооружений во льдах и на чистой воде, проводки кораблей и судов в акватории морских портов и осуществления эскортных операций море.
Благодаря наличию на борту специализированного оборудования может выполнять операции по тушению различных видов возгораний на надводных объектах.
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