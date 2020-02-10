Оккупанты обещают поезда из Екатеринбурга, Мурманска и Кисловодска в аннексированный Крым
|11:01 21.02.2020
|Крым
Компания «Гранд Сервис Экспресс» обещает расширить географию работы поезда.
Как сообщила пресс-служба компании, поезда, в составе которых купейные и плацкартные вагоны, начнут ходить из Кисловодска, Екатеринбурга, Мурманска в оккупированный Симферополь и обратно, передает Крым Информ.
Поезда сообщением Мурманск – Симферополь и Екатеринбург – Симферополь выйдут на маршрут 25 апреля.
Поезд Екатеринбург – Симферополь будет ходить по двум маршрутам, через Волгоград и через Казань.
29 апреля начнет курсировать поезд сообщением Кисловодск – Симферополь. Откроются новые направления на полуостров из Москвы и Санкт-Петербурга.
Поезд Москва – Севастополь начнет курсировать 27 апреля.
Также появятся поезда из Москвы и Санкт-Петербурга в Евпаторию и Феодосию.
Поезда в Евпаторию будут курсировать через день, а в Феодосию два раза в неделю.
Первый состав из Санкт-Петербурга в Евпаторию отправится 28 апреля, в Феодосию – 7 мая.
Из Москвы в Евпаторию – 2 мая и далее через день, поезда в Феодосию будут курсировать несколько раз в неделю начиная с 4 мая.
Билеты на новые направления поступят в продажу 25 февраля. Они будут доступны в железнодорожных кассах и на официальном сайте компании.
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