Наступний обмін полоненими стане останнім за принципом "всіх на всіх", - Пристайко
|08:10 21.02.2020
|Украина
Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що в рамках наступного обміну полоненими РФ передасть близько 200 українських громадян.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".
Це, за словами Пристайко, стане завершенням процесу обміну за принципом "всіх на всіх".
"Сьогодні йде підготовка до нового обміну, в рамках якого Росія відпустить близько 200 осіб", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, під час виступу на Генеральній асамблеї ООН 20 лютого Пристайко заявив, що сотні утримуються в полоні українців повинні повернутися додому найближчим часом.
Раніше повідомлялося, що планується, що обмін "майже всіх на всіх" має відбутися до наступної зустрічі в "нормандському форматі" на вищому рівні.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявляв, що понад 200 громадян України незаконно утримують бойовики на Донбасі, ще більше 100 українців і кримських татар в окупованому Криму і в Росії.
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