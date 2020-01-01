Україна висловила солідарність із Грузією в засудженні кібератак Росії, про які Тбілісі заявив напередодні.

«Росія вчергове продемонструвала нехтування нормами і принципами міжнародного права. Україна залишається непохитною у підтримці суверенітету і територіальної цілісності Грузії в межах її міжнародно визнаних кордонів», – мовиться в заяві Міністерства закордонних справ України, повідомляє Радіо Свобода.

У Києві з цього приводу нагадали: «З 2015 року проти національних об’єктів критичної інфраструктури та урядових інституцій України було здійснено низку потужних кібератак з боку Російської Федерації, яка активно використовує інформаційно-комунікаційні технології для ведення агресивної гібридної війни».

«Особливо цинічними у цьому зв’язку є намагання Росії проштовхувати міжнародні ініціативи щодо мирного використання кіберпростору на міжнародних майданчиках. Україна виступає за притягнення до відповідальності тих, хто навмисно організовує та здійснює кібератаки. Закликаємо міжнародну спільноту вжити всіх заходів з метою виявлення, покарання притягнення до відповідальності осіб та окремих держав, які координують і фінансують незаконну діяльність у глобальному кіберпросторі», – заявили в МЗС.

Раніше 20 лютого Міністерство закордонних справ Грузії поклало на російську військову розвідку (Головне управління Генштабу, раніше відоме як ГРУ) відповідальність за масштабну кібератаку на грузинські сервери і вебсайти у жовтні минулого року. Як стверджувалося в заяві МЗС Грузії, метою кібератаки 28 жовтня 2019 року були сайти адміністрації президента Грузії, різних органів влади, комерційних компаній і ЗМІ.

«Метою кібератаки був підрив національної безпеки Грузії, заподіяння шкоди населенню країни, внесення розладу в діяльність державних структур і в суспільство», – мовилося у заяві.

У ній наголошувалося, що причетність ГРУ доведена в перебігу розслідування, під час якого була використана інформація іноземних партнерів Грузії.

Одним із цих партнерів була Велика Британія. За даними британського Національного центру кібербезпеки, ГРУ організувала кібератаки проти Грузії «з високим рівнем імовірності».

У заяві голови МЗС Великої Британії Домініка Рааба з цього приводу раніше 20 лютого кібератаки були названі абсолютно неприйнятними. Там же мовилося, що Британія і її партнери продовжать викривати «небезпечну діяльність» ГРУ.