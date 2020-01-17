У Миколаєві на воду спустили десантний катер «Сватове»

10:01 21.02.2020   Украина

У Миколаєві на ДП «Миколаївському Суднобудівному Заводі» після докової частини ремонту спустили на воду десантний катер «Сватове».

Про це повідомляє Миколаїв – місто корабелів, передає Український мілітарний портал.

Після добудовчих робіт пред’явлення корабля військовій прийомці планується наприкінці березня 2020 року.

Під час ремонту повністю відновлено конструкції корпусу та зовнішню обшивку, відремонтовано систему головного двигуна, валопроводи, гвинто-стернову систему, якірно-швартовну систему, механізми десантної апарелі, електромеханічну частину тощо.

Фото: Дмитро Удовицький

Десантний катер “Сватове”, пр. 1176, шифр “Акула”, призначений для транспортування та висадки особового складу морського десанту та підрозділів сил спеціального призначення. Катер має відкритий трюм і носову апарель. Висока маневреність забезпечується двома гребними гвинтами в роздільно-керованих поворотних насадках.

Це дозволяє успішно виконувати десантно-транспортні операції біля морського узбережжя, здійснювати вивантаження на необладнаний берег. Пристосований для перевезення завантаженої колісної та гусеничної техніки, яка самостійно виходить на берег по носовій апарелі, може буксирувати інші плавзасоби. Десантомісткість – середній танк або 20 десантників з легким озброєнням чи 50 тон вантажів.

Нагадаємо, що інформація про капітальний ремонт десантного катеру «Сватове» у Миколаєві на ДП «МСЗ» з’явилася у вересні 2018-го року. Через рік – у серпні 2020-го на сторінці Миколаїв – місто корабелів, було опубліковано знімки з процесу відбудови корпусу десантного катеру.

За тією ж інформацією 93% конструкцій корпусу та зовнішньої обшивки було замінено в ході ремонту десантного катеру «Сватове».

Десантний катер «Сватове», пр. 1176, шифр «Акула»(Ondatra class за класифікацією NATO) призначений для транспортування та висадки особового складу морського десанту та підрозділів сил спеціального призначення.

Катер має відкритий трюм і носову апарель. Висока маневреність забезпечується двома гребними гвинтами в роздільно-керованих поворотних насадках. Це дозволяє успішно виконувати десантно-транспортні операції біля морського узбережжя, здійснювати вивантаження на необладнаний берег. Пристосований для перевезення завантаженої колісної та гусеничної техніки, яка самостійно виходить на берег по носовій апарелі, може буксирувати інші плавзасоби.

Загальні технічні характеристики:

Водотоннажність: 107,3 тонн
Довжина: 24,5 метрів
Ширина: 5,2 метрів
Осадка: 1,55 метрів
Силова установка: 2 дизелі 3Д6 по 300 к.с.
Швидкість: 11,5 вузлів
Екіпаж: 6 осіб



Ще на цю тему:

11:20 18.02.2020
Миколаївські судноремонтники прийняли в роботу чергове судно
15:41 30.01.2020
Судоверфь Одесского порта отремонтировала научно-исследовательское судно
12:20 29.01.2020
На Херсонской верфи SMG спустили на воду третий танкер для нидерландской Vekа / Фото
16:45 21.01.2020
Танкер, построенный в Херсоне, приступил к перевозкам между портами Бельгии / Фото
16:01 20.01.2020
Инвестор судостроительного завода "Океан" Капацына обжаловал в суде арест предприятия, наложенный по инициативе ОГПУ
10:30 17.01.2020
Миколаївський «Океан» визнали найкращим підприємством для розгортання виробництва французьких патрульних катерів
10:00 17.01.2020
У Херсоні завершують будівництво третього танкера для Нідерландів
13:15 14.01.2020
Прокуратура домоглася арешту майна суднобудівного заводу Океан
17:00 13.01.2020
На “Нібулоні” будують два буксири / Фото
10:00 09.01.2020
Проєкти суден які розробило ПКБ «Сі-Джоб Миколаїв» у 2019 році - перелік
11:30 20.12.2019
Завершено ремонт швартовного шпилю на “Корцю”
19:00 13.12.2019
«Госгидрография» отремонтировала еще одну баржу / Фото
Новини
Азербайджан Азербайджан
12:41 17.02.2020
Як Алієв і Пашинян в Мюнхені говорили про Нагірний Карабах
10:41 17.02.2020
В Азербайджані розігнали акцію протесту й затримали десятки опозиціонерів
10:45 11.02.2020
Выборы в Азербайджане: ОБСЕ обнаружила множество нарушений
13:40 10.02.2020
Партія президента Азербайджану отримає більшість у парламенті
Всі новини країни
Армения Армения
15:40 20.02.2020
ЮВО: Российская авиация в Армении отработала эвакуацию условно раненых
10:40 18.02.2020
ЮВО: В горах Армении начались занятия по межвидовому взаимодействию между разведчиками двух стран
20:00 13.02.2020
Парламент Сирии признал массовое убийство армян в Турции геноцидом
17:01 13.02.2020
ЮВО: В горах Армении гранатометчики выполнили боевые стрельбы
Всі новини країни
Болгария Болгария
09:50 19.02.2020
Президент Болгарії приїде до Москви святкувати 75-річчя перемоги
13:45 14.02.2020
Болгарія перевірить приватизацію державного майна після 1990 року
20:55 13.02.2020
У Болгарії висунули звинувачення одному з найбагатших людей країни, який втік в ОАЕ
13:30 13.02.2020
Болгария требует от РФ снижения цены на газ, угрожая расследованием
Всі новини країни
Греция Греция
13:21 21.02.2020
В Греции вынесли очередной приговор морякам из России. 400 лет тюрьмы грозит еще 12 россиянам
20:45 19.02.2020
Делегація Греції залишила ПА НАТО в знак протесту
15:41 19.02.2020
Великобританію хочуть змусити повернути «вкрадені» давньогрецькі скульптури
16:00 18.02.2020
Афіни паралізував 24-годинний страйк працівників громадського транспорту
Всі новини країни
Грузия Грузия
10:15 21.02.2020
Британія, США та Грузія звинуватили Росію в потужній кібератаці на Грузію
19:20 20.02.2020
ЮВО: Военнослужащие округа провели двустороннее ротное тактическое учение в Южной Осетии
13:00 20.02.2020
Россия провоцирует напряжение вблизи границ Грузии
19:41 19.02.2020
Грузия отказалась возобновлять контракт на строительство порта Анаклия
Всі новини країни
Молдова Молдова
13:20 20.02.2020
Российский инвестор отказывается от прав на основной аэропорт Молдовы
12:00 20.02.2020
В Приднестровье жалуются, что Молдова отказалась принимать платежи их предприятий
19:21 19.02.2020
Глава МЗС Молдови вибачився за слова про заслуги армії РФ
11:30 19.02.2020
Молдовського олігарха Плахотнюка досі не оголосили в міжнародний розшук - МВС
Всі новини країни
Россия Россия
12:41 21.02.2020
Росія розробляє берегову станцію, щоб відстежувати рух кораблів біля окупованого Криму
09:50 21.02.2020
Меркель і Макрон закликали Путіна припинити атаки в Ідлібі
21:00 20.02.2020
Учения ЮВО за пределами Азово-Черноморского региона. 19, 20 февраля
16:30 20.02.2020
Росія завдала масованих авіаударів поблизу кордону Туреччини
Всі новини країни
Румыния Румыния
16:41 14.02.2020
Міністри оборони України та Румунії обговорили напрямки співпраці в контексті безпеки Чорноморського регіону
12:30 14.02.2020
Румунська церква погодилася з наданням томосу ПЦУ - ЗМІ
16:40 13.02.2020
Первые истребители F-16 второй партии прибудут в Румынию в июне
15:01 11.02.2020
В Румунії опубліковано Кодекс поведінки членів уряду
Всі новини країни
Турция Турция
13:41 21.02.2020
Туреччина створить постійну базу в Арктиці
11:41 21.02.2020
Туреччина має три плани дій щодо Сирії
10:30 21.02.2020
Туреччина не відмовиться від активації російських систем С-400 — міністр
08:50 21.02.2020
Сирія: війська Туреччини і Росії вступили в бої, загинули двоє турецьких військових
Всі новини країни
Украина Украина
13:01 21.02.2020
В оккупированном Крыму из-за санкций заблокирован сервис BlaBlaCar
12:21 21.02.2020
Журналісти встановили місцезнаходження захопленого Росією українського тральщика "Черкаси" / Фото
12:01 21.02.2020
Організувати місцеві вибори на території півострова наразі неможливо, визнає нардеп
11:21 21.02.2020
Морской буксир «Сергей Балк» принят в состав Черноморского флота РФ
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд