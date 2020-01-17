У Миколаєві на ДП «Миколаївському Суднобудівному Заводі» після докової частини ремонту спустили на воду десантний катер «Сватове».

Про це повідомляє Миколаїв – місто корабелів, передає Український мілітарний портал.

Після добудовчих робіт пред’явлення корабля військовій прийомці планується наприкінці березня 2020 року.

Під час ремонту повністю відновлено конструкції корпусу та зовнішню обшивку, відремонтовано систему головного двигуна, валопроводи, гвинто-стернову систему, якірно-швартовну систему, механізми десантної апарелі, електромеханічну частину тощо.

Фото: Дмитро Удовицький

Десантний катер “Сватове”, пр. 1176, шифр “Акула”, призначений для транспортування та висадки особового складу морського десанту та підрозділів сил спеціального призначення. Катер має відкритий трюм і носову апарель. Висока маневреність забезпечується двома гребними гвинтами в роздільно-керованих поворотних насадках.

Це дозволяє успішно виконувати десантно-транспортні операції біля морського узбережжя, здійснювати вивантаження на необладнаний берег. Пристосований для перевезення завантаженої колісної та гусеничної техніки, яка самостійно виходить на берег по носовій апарелі, може буксирувати інші плавзасоби. Десантомісткість – середній танк або 20 десантників з легким озброєнням чи 50 тон вантажів.

Нагадаємо, що інформація про капітальний ремонт десантного катеру «Сватове» у Миколаєві на ДП «МСЗ» з’явилася у вересні 2018-го року. Через рік – у серпні 2020-го на сторінці Миколаїв – місто корабелів, було опубліковано знімки з процесу відбудови корпусу десантного катеру.

За тією ж інформацією 93% конструкцій корпусу та зовнішньої обшивки було замінено в ході ремонту десантного катеру «Сватове».

Десантний катер «Сватове», пр. 1176, шифр «Акула»(Ondatra class за класифікацією NATO) призначений для транспортування та висадки особового складу морського десанту та підрозділів сил спеціального призначення.

Катер має відкритий трюм і носову апарель. Висока маневреність забезпечується двома гребними гвинтами в роздільно-керованих поворотних насадках. Це дозволяє успішно виконувати десантно-транспортні операції біля морського узбережжя, здійснювати вивантаження на необладнаний берег. Пристосований для перевезення завантаженої колісної та гусеничної техніки, яка самостійно виходить на берег по носовій апарелі, може буксирувати інші плавзасоби.

Загальні технічні характеристики:

Водотоннажність: 107,3 тонн

Довжина: 24,5 метрів

Ширина: 5,2 метрів

Осадка: 1,55 метрів

Силова установка: 2 дизелі 3Д6 по 300 к.с.

Швидкість: 11,5 вузлів

Екіпаж: 6 осіб