"Киевский районный суд" оккупированного Симферополя заключил под стражу на два месяца подростков, готовивших теракт в Керчи.

Об этом после заседаний сообщила Крым Информу "старший помощник руководителя" ГУ СКР по оккупированным Крыму и Севастополю Ольга Постнова.

«Задержанным молодым людям по ходатайству следствия судом определена мера пресечения в виде заключения под стражу на период предварительного следствия сроком на два месяца – по 18 апреля 2020 года включительно», – сообщила Постнова.

"Судебные заседания" прошли в закрытом режиме. Вопрос о мере пресечения рассматривали в отношении каждого задержанного отдельно.

В их отношении возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 30, пункту «а» части 2 статьи 205 УК РФ – подготовка террористического акта. Расследованием занимается Главное следуправление СК России по оккупированным Крыму и Севастополю.

Двух подростков 2003 и 2004 годов рождения, готовивших теракты в образовательных объектах в Керчи, задержали сотрудники ФСБ 18 февраля.