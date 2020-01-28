Британія, США та Грузія звинуватили Росію в потужній кібератаці на Грузію
|10:15 21.02.2020
|Грузия
За масштабним кібернападом на Грузію, що стався у жовтні минулого року, стоїть російське ГРУ - вважають дипломатичні відомства Британії, США та Грузії.
Мішенню кібератаки стали понад 2 тисячі сайтів у Грузії, серед них і інтернет-сторінки грузинського президента, уряду, судів та грузинського національного телебачення, повідомляє ВВС.
У більшості випадків справжні головні сторінки сайтів були замінені на фото колишнього президента Грузії Міхеіла Саакашвілі із написом "Я повернуся". Роботу багатьох сайтів паралізувало.
"Спроба підірвати суверенітет Грузії"
У британському уряді вважають, що напад був спланований ГРУ - російською розвідкою, а метою нападу була "спроба підриву суверенітету Грузії".
Міністр закордонних справ Британії Домінік Рааб назвав кібернапад "абсолютно недопустимим".
Британський Національний центр з кібербезпеки твердить, що "майже беззаперечно" за нападом стоїть ГРУ Росії. Там також вважають, що цей напад є наймасштабнішим від 2017 року.
"Масштаби цієї атаки є такими, яких ми не спостерігали до цього", - заявив професор Алан Вудворд, експерт з кібербезпеки в Університеті Саррею.
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Держсекретар США Майк Помпео навіть назвав номер військової частини - 74455, відому також як Sandstorm ("Піщана буря").
До цього підрозділу, що розташований на північ від Москви, приписані троє із 12 офіцерів, яким США висунули заочні звинувачення у хакерських нападах напередодні президентських виборів 2016 року.
У Москві заперечили свою причетність до атаки.
"Росія не збиралася і не збирається жодним чином втручатися у внутрішні справи Грузії в тому чи іншому вигляді", - заявив РІА "Новости" заступник міністра закордонних справ Росії Андрій Руденко.
Попередні атаки, у яких звинувачують ГРУ
Грудень 2015: Атака на частину української енергосистеми, що залишила 230 тисяч людей без електрики від 1 до 6 годин
Грудень 2016: Вірус, що уразив систему електропостачання столиці України і знеструмив близько п'ятої частини споживачів приблизно на годину
Червень 2017: Кібератака на український фінансовий та енергетичний сектор, а також уряд.
Жовтень 2017: Атака на аеропорти у Києві та Одесі, а також на російський центробанк та два російських ЗМІ
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