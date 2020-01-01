Канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент Франції Еммануель Макрон закликали російського президента Володимира Путіна негайно припинити атаки в сирійському Ідлібі.

Про це повідомляє Anadolu, передає РБК-Україна.

Повідомляється, що такі вимоги були висунуті під час телефонної розмови лідерів держав.

Також Меркель і Макрон заявили про готовність особистої зустрічі з Путіним і президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом, щоб знайти політичне рішення конфлікту в регіоні.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Сполучені Штати Америки можуть направити до Туреччини зенітно-ракетний комплекс Patriot у зв'язку із ситуацією в сирійському Ідлібі.

Сьогодні турецькі військові почали нову військову операцію на півночі Сирії проти режиму чинного президента Башара Асада. Раніше президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що попередні переговори з Росією щодо ситуації в Ідлібі не принесли результатів.