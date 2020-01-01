Меркель і Макрон закликали Путіна припинити атаки в Ідлібі
|09:50 21.02.2020
|Россия
Канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент Франції Еммануель Макрон закликали російського президента Володимира Путіна негайно припинити атаки в сирійському Ідлібі.
Про це повідомляє Anadolu, передає РБК-Україна.
Повідомляється, що такі вимоги були висунуті під час телефонної розмови лідерів держав.
Також Меркель і Макрон заявили про готовність особистої зустрічі з Путіним і президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом, щоб знайти політичне рішення конфлікту в регіоні.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що Сполучені Штати Америки можуть направити до Туреччини зенітно-ракетний комплекс Patriot у зв'язку із ситуацією в сирійському Ідлібі.
Сьогодні турецькі військові почали нову військову операцію на півночі Сирії проти режиму чинного президента Башара Асада. Раніше президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що попередні переговори з Росією щодо ситуації в Ідлібі не принесли результатів.
Ще на цю тему:
У Кремлі прокоментували плани Туреччини ввести війська у Сирію
Росія завдала нових авіаударів по Сирії, є загиблі
Росія перекинула війська з північного сходу Сирії - ЗМІ
Асад та Росія знову бомблять Ідліб: 15 жертв за останню добу
В результаті авіаударів авіації РФ в Сирії загинули 40 людей
Наступ Асада й РФ у Сирії: в ООН заявили про 70 тис. біженців
Сирійська армія за підтримки РФ почала новий наступ в Ідлібі
На российской военной авиабазе в Сирии прогремел взрыв - СМИ
В Сирии подожгли броневик российской военной полиции / Видео