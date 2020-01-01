Туреччина не відмовиться від активації російських систем С-400 — міністр
|10:30 21.02.2020
|Турция
Збройні сили Туреччини візьмуть на озброєння придбані у Росії зенітно-ракетні комплекси С-400, незважаючи на погрози США ввести санкції.
Про це заявив міністр оборони Туреччини Хулусі Акар, передає Haber7, повідомляє НВ.
За його словами, в активації придбаних російських ракет не повинно бути «ніяких сумнівів». Навчання розпочнуться в квітні.
В такому випадку неможлива передача ЗРК третій країні.
У липні 2019 року почалися поставки російських ЗРК С-400 для потреб турецької армії. Анкара пояснила, що контракт з Москвою «продиктований реаліями», оскільки повітряний простір Туреччини є незахищеним.
Плани придбати російські ЗРК викликали серйозне занепокоєння з боку США.
Вашингтон заявив, що російська ракетна система була розроблена для знищення американських і союзних літаків, в тому числі винищувачів нового покоління F-35.
В адміністрації США назвали придбання Туреччиною С-400 «несумісним» з продажем F-35.
Ще на цю тему:
Туреччина не відмовиться від російських С-400 через санкції США
Столтенберг: російські комплекси С-400 у Туреччині не будуть інтегровані в систему НАТО
Трамп знайшов винного в тому, що Туреччина купила російські С-400
В РФ розказали про плани нових поставок С-400 Туреччині
Держдеп США закликав Туреччину позбутися російських систем С-400
Анкара может приобрести у РФ еще С-400, если не удастся закупить американские ЗРС Patriot - Чавушоглу
Конгресмени знову закликали Трампа ввести санкції проти Туреччини після старту другого етапу поставок С-400 Анкарі
Поставки С-400 Турции продолжатся в ближайшие месяцы
РФ завершила перший етап поставки С-400 Туреччині