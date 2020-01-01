Збройні сили Туреччини візьмуть на озброєння придбані у Росії зенітно-ракетні комплекси С-400, незважаючи на погрози США ввести санкції.

Про це заявив міністр оборони Туреччини Хулусі Акар, передає Haber7, повідомляє НВ.

За його словами, в активації придбаних російських ракет не повинно бути «ніяких сумнівів». Навчання розпочнуться в квітні.

В такому випадку неможлива передача ЗРК третій країні.

У липні 2019 року почалися поставки російських ЗРК С-400 для потреб турецької армії. Анкара пояснила, що контракт з Москвою «продиктований реаліями», оскільки повітряний простір Туреччини є незахищеним.

Плани придбати російські ЗРК викликали серйозне занепокоєння з боку США.

Вашингтон заявив, що російська ракетна система була розроблена для знищення американських і союзних літаків, в тому числі винищувачів нового покоління F-35.

В адміністрації США назвали придбання Туреччиною С-400 «несумісним» з продажем F-35.