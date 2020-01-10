Вісім європейських країн закликають РФ виконати зобов'язання, відповідно до мінських угод, вивести свої війська з України і зупинити політичну, фінансову і військову підтримку бойовикам на Донбасі.

Про це заявив генеральний директор відділу політики МЗС Естонії Лембіт Уйбо, виступаючи від імені країн північної Європи і Балтії на дебатах Генеральної Асамблеї ООН по ситуації на тимчасово окупованих територіях України, передає кореспондент УНН.

"Сьогодні я маю честь виступати від імені восьми країн Північної Європи та Балтії - Данії, Фінляндії, Ісландії, Латвії, Литви, Норвегії, Швеції та Естонії", - сказав Уйбо.

Він висловив подяку за скликання дискусії.

"Країни Північної Європи і Балтії підтверджують свою рішучу підтримку суверенітету, незалежності і територіальної цілісності України в міжнародно визнаних кордонах, включно з територіальними водами. Ми засуджуємо незаконну анексію АР Крим та міста Севастополь Росією і віддані виконанню політики невизнання ЄС, включаючи обмежувальні заходи. Настійно закликаємо Російську Федерацію дотримуватися територіальної цілісності і суверенітету України", - заявив дипломат.

Він наголосив: дотримання територіальної цілісності та заборона на застосування сили - це принципи міжнародного права, які Росія явно порушує.

"Ініціатива Росії в минулому році, пов'язана з видачею в спрощеному порядку своїх паспортів жителям Донбасу, явно йде врозріз з духом і буквою мінських угод і перспективами врегулювання конфлікту. Ми закликаємо РФ виконати свою прихильність до змісту мінських угод, вивести свої збройні сили з України і зупинити політичну, фінансову і військову підтримку озброєним Донецька і Луганська", - наголосив дипломат.

Нагадаємо, Генеральна Асамблея ООН почала обговорення ситуації на тимчасово окупованих територіях України.