Сирія: війська Туреччини і Росії вступили в бої, загинули двоє турецьких військових

08:50 21.02.2020   Турция

У Сирії до боїв між військами влади авторитарного президента Башара аль-Асада і його супротивниками з лав сирійських повстанців у провінції Ідліб долучилися на протилежних сторонах війська Росії і Туреччини.

Як заявила Туреччина, яка підтримує одну з груп повстанців, двоє її військових загинули і ще п’ятеро були поранені внаслідок повітряного удару після того, як підтримувані Туреччиною повстанці пішли в наступ на війська Асада, що їх підтримує Росія. Вони намагалися відбити території, що їх сили Асада захопили останнім часом у цій провінції на північному заході Сирії за підтримки Росії,  повідомляє Радіо Свобода.

У Москві заявили, що бомбардувальники Військово-повітряних сил Росії Су-24 здійснили удари по «бандформуваннях», як у Москві й Дамаску називають протиасадівських повстанців, і знищили деяку їхню бронетехніку.

Анкара, зі свого боку, заявила, що жертви серед турецьких сил спричинив наліт сирійського літака. У відповідь, каже Туреччина, вона здійснила артилерійський удар по силах Асада і знищила до 50 військових і деякі озброєння. У Москві заявляють, що внаслідок турецького обстрілу лише поранені четверо сирійських військових.

Сирійське бюро спостережень за правами людини, що діє в Лондоні, але має інформаторів на місцях, зі свого боку, заявило, що внаслідок нинішніх боїв загинули загалом щонайменше 27 людей: двоє турецьких військових, 14 повстанців і принаймні 11 бійців сил Асада. За даними бюро, повстанці змогли відбити село Нейраб, але ввечері були змушені знову відступити.

При цьому міністр оборони Туреччини Хулусі Акар заявив, що переговори з Росією про врегулювання в Ідлібі будуть продовжені.

Попереднього дня, 19 лютого, президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган погрожував, що в разі загибелі ще хоч одного турецького військового в Сирії він почне там повномасштабну воєнну операцію проти сил Асада.

Але при цьому Туреччина заявляє, що не має наміру йти на пряму конфронтацію з військами Росії в Сирії.

Унаслідок нападів військ Асада на турецькі війська в Сирії цього місяця там уже загинули 13 турецьких військових – не рахуючи нинішніх втрат.

Останніми тижнями війська Асада за підтримки Росії влаштували руйнівний для повстанців наступ, щоб знищити останній іще не підконтрольний їм повстанський анклав у країні. Через це вони захопили значні території на півдні провінції Ідліб і в сусідній провінції Алеппо. Цей наступ спричинив велику хвилю втікачів: за даними ООН, від кінця грудня близько 900 тисяч людей у регіоні, понад половина з них діти, були змушені залишити свої домівки чи тимчасові прихистки, залишившись без даху над головою в холодний зимовий час.



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