Підконтрольний Росії Верховний суд окупованого Криму залишив під арештом чотирьох фігурантів алуштинської «справи Хізб ут-Тахрір» .

Таким чином Руслан Месут, Ельдар Кантиміров, Руслан Нагаєв і Ленур Халілов залишаться у СІЗО до 5 травня, повідомляє Радіо Свобода.

Судове засідання проходило в закритому режимі, родичів фігурантів справи не допустили на засідання.

«Сьогодні був закритий процес, ми клопотали про відкриття, так як фігуранти справи брали участь через відеоконференцзв’язок з СІЗО, однак суддя наше клопотання відхилив, в тому числі і в частині того, щоб оголосити резолютивну частину в присутності родичів, таким чином, закривши процес. По суті, ми клопотали про зміну запобіжного заходу на не пов’язану з триманням під вартою, проте суд заслухавши наші доводи, відхилив нашу апеляційну скаргу і залишив наших підзахисних у СІЗО», – розповів адвокат Айдер Азаматов.

Після ранкових обшуків 10 червня в будинках кримських татар в Алуштинському, Білогірському та Сімферопольському районах затримали вісьмох чоловіків: Руслана Нагаєва, Ельдара Кантемірова, Руслана Месутова, Ленура Халілова, Різу Омерова, Енвера Омерова, Айдера Джеппарова та Ескендера Сулейманова.

ФСБ Росії заявила, що слідчі заходи проходять в рамках кримінальної справи за статтею 205.5 (організація або участь у діяльності терористичної організації) і стосується релігійної організації «Хізб ут-Тахрір».

Українські правоохоронні органи відкрили кримінальне провадження через проведення російськими силовиками обшуків в Криму.

МЗС України висловило протест у зв'язку з черговими арештами в окупованому Криму, а також закликали посилити політичний, економічний і списку санкцій тиск на Росію.