США вимагають від РФ допустити спостерігачів ОБСЄ та ООН до окупованого Криму
|08:40 21.02.2020
|Крым
Постійний представник Сполучених Штатів Америки при Організації Об'єднаних Націй Келлі Крафт наголошує, що США закликають Російську Федерацію допустити міжнародних спостерігачів від ОБСЄ та ООН для спостереження за ситуацією в окупованому Криму.
Про це посол США заявила під час дебатів на засіданні Генеральної асамблеї ООН на тему: «Ситуація на тимчасово окупованих територіях України», повідомляє УНІАН.
«Ми закликаємо Росію дозволити спостерігачам ОБСЄ та ООН мати доступ до усієї території України, в тому числі до Криму, щоб документувати реальність життя на цих територіях», - наголосила Крафт.
Також дипломат зазначила, що Сполучені Штати чинять тиск, аби увага ООН і міжнародної спільноти була прикута до російської агресії проти України.
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