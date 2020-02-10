Постійний представник Сполучених Штатів Америки при Організації Об'єднаних Націй Келлі Крафт наголошує, що США закликають Російську Федерацію допустити міжнародних спостерігачів від ОБСЄ та ООН для спостереження за ситуацією в окупованому Криму.

Про це посол США заявила під час дебатів на засіданні Генеральної асамблеї ООН на тему: «Ситуація на тимчасово окупованих територіях України», повідомляє УНІАН.

«Ми закликаємо Росію дозволити спостерігачам ОБСЄ та ООН мати доступ до усієї території України, в тому числі до Криму, щоб документувати реальність життя на цих територіях», - наголосила Крафт.

Також дипломат зазначила, що Сполучені Штати чинять тиск, аби увага ООН і міжнародної спільноти була прикута до російської агресії проти України.



