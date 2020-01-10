Пристайко: Міжнародна єдність і солідарність - єдиний спосіб зупинити агресію РФ проти України
|09:01 21.02.2020
|Украина
Міжнародна єдність і солідарність - єдиний спосіб зупинити агресію РФ проти України та деокупувати окремі території України.
Про це заявляє міністр закордонних справ України Вадим Пристайко, повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Попри те, що Кремль залишається сліпим і глухим до закликів і рішень міжнародної спільноти, я абсолютно переконаний, що міжнародна єдність і солідарність, повага до прав людини - єдиний спосіб зупинити агресію Москви проти моєї країни і, врешті-решт, деокупувати частини території України", - сказав він у четвер на дебатах Генеральної Асамблеї ООН щодо ситуації на тимчасово окупованих територіях України.
Міністр наголосив, що РФ робить усе можливе для легітимізації своєї незаконної окупації Криму, проводячи там незаконні вибори, відправляючи своїх емісарів, незаконно обраних у Криму, на міжнародні форуми або призначаючи російські телефонні коди Криму.
"Порушення прав людини та основних свобод державою-окупантом не слабшають у Криму. Численні резолюції Генасамблеї ООН засуджують зловживання, заходи і практику дискримінації стосовно жителів тимчасово окупованого Криму - кримських татар, а також українців і осіб, які належать до інших етнічних і релігійних груп", - сказав глава українського МЗС.
Ще на цю тему:
Вісім країн в ООН закликали РФ вивести свої збройні сили з України
ЄС в ООН підтвердив непорушну підтримку України
Україна розглядає скликання Ради безпеки ООН щодо збитого літака МАУ
Кислиця нагадав ООН, чому в 1945-му українці підтримали Рузвельта
Україна візьме участь у дебатах РБ ООН щодо миру та безпеки
На форумі ООН у Женеві засудили російську блокаду портів Азову
Росія має рік для підготовки відповіді на позов України, - суд ООН