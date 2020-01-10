Міжнародна єдність і солідарність - єдиний спосіб зупинити агресію РФ проти України та деокупувати окремі території України.

Про це заявляє міністр закордонних справ України Вадим Пристайко, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Попри те, що Кремль залишається сліпим і глухим до закликів і рішень міжнародної спільноти, я абсолютно переконаний, що міжнародна єдність і солідарність, повага до прав людини - єдиний спосіб зупинити агресію Москви проти моєї країни і, врешті-решт, деокупувати частини території України", - сказав він у четвер на дебатах Генеральної Асамблеї ООН щодо ситуації на тимчасово окупованих територіях України.

Міністр наголосив, що РФ робить усе можливе для легітимізації своєї незаконної окупації Криму, проводячи там незаконні вибори, відправляючи своїх емісарів, незаконно обраних у Криму, на міжнародні форуми або призначаючи російські телефонні коди Криму.

"Порушення прав людини та основних свобод державою-окупантом не слабшають у Криму. Численні резолюції Генасамблеї ООН засуджують зловживання, заходи і практику дискримінації стосовно жителів тимчасово окупованого Криму - кримських татар, а також українців і осіб, які належать до інших етнічних і релігійних груп", - сказав глава українського МЗС.