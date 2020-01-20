Прокуратура наполягатиме на запобіжному заході у вигляді особистого зобов’язання для капітана танкера Delfi, який зазнав аварії поблизу берегів Одеси.

Про це журналісту УНН повідомили в пресслужбі прокуратури Одеської області.

"Наразі прокуратурою готується клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді особистого зобов’язання. Найближчим часом воно буде скеровано до Київського районного суду Одеси", - повідомили в пресслужбі.

Нагадаємо, капітану танкера Delfi, який зазнав аварії поблизу берегів Одеси, повідомили про підозру через порушення правил безпеки руху та експлуатації водного транспорту.

Як повідомлялося, танкер-заправник Delfi в сильний шторм вночі 21 листопада 2019 року дрейфував на мілині на узбережжі в районі Одеського порту, після чого 22 листопада 2019 – перекинувся.

Пізніше всі члени екіпажу потерпілого судна були врятовані.

Також нагадаємо, 23 листопада біля місця аварії танкера в Одесі було в 157 разів перевищено вміст нафтопродуктів.